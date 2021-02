Presse et bande dessinée. Une aventure sans fin

Guillaume Pinson et Alexis Lévrier (dir.)

Les Impressions Nouvelles, collection "Hors collection", 2021

348 p.

28 €

EAN13 : 9782874498381.

Art médiatique conciliant l’image et le texte, la bande dessinée est née au creuset du journal : elle a dès l’origine exploité les enjeux de l’actualité, et a très vite imaginé des personnages qui sont eux-mêmes journalistes. Le lecteur croisera ainsi les parcours de nombreux héros reporters connus et moins connus, il se plongera dans l’histoire mouvementée des magazines et il pourra saisir les multiples interactions entre la bande dessinée et la presse. Si la perspective retenue concerne essentiellemvent la BD franco-belge, deux chapitres évoquent la tradition des comics

anglo-saxons qui, depuis la naissance de Superman, a elle aussi vu naître un imaginaire du journalisme particulièrement riche.

En dépit de la mort de revues comme Pilote ou Tintin, la généralisation de l’album n’a fait disparaître ni les héros reporters ni la presse de bande dessinée. L’ouvrage se penche aussi sur le succès du reportage graphique et de magazines tels que La Revue dessinée, qui témoignent de la vivacité intacte des échanges entre le journalisme et le neuvième art.

Maître de conférences à l’Université de Reims, Alexis Lévrier est spécialiste de l’histoire de la presse. Il a notamment publié Le Contact et la distance. Le journalisme politique au risque de la connivence (Paris, Les Petits Matins, 2016) et, avec Adeline Wrona, Matière et esprit du journal, du Mercure galant à Twitter (Paris, Sorbonne Université Presses, 2013).

Guillaume Pinson est professeur au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Ses recherches portent sur l’histoire de la culture médiatique et il codirige le projet Médias 19. Son dernier ouvrage s’intitule La Culture médiatique francophone en Europe et en Amérique du Nord, de 1760 à la veille de la Seconde Guerre mondiale (Québec, PUL, 2016).

