Guilet, Anaïs et Ibanez Bueno, Jacques (dir.),

Entre corps et machine à communiquer ? : représentations, interactions,

Presses de l'Université de Savoie, collection "Écriture et représentation ", 2020.

EAN13 : 9782377410125.

Le 6 avril 2020 parait Entre corps et machine à communiquer ? : représentations, interactions sous la direction d'Anaïs Guilet (MCF littératures comparées, Laboratoire LLSETI, USMB) et Jacques Ibanez Bueno (PR en Information Communication, Laboratoire LLSETI, USMB).

Entre corps et machine à communiquer ? : représentations, interactionsse veut un ouvrage résolument interdisciplinaire qui entend interroger le corps tel qu'il s'interface avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein de dispositifs variés, sociaux, médicaux, artistiques ou hypermédias nous proposant ainsi un panorama large des modes d'interactions contemporains du corps avec les machines.

Le corps étant précisément ce qui noue si intimement le concret, le matériel (l'organique) d'une part, et l'imaginaire, le discours, l'immatériel, d'autre part. Cette publication est tirée des communications du colloque international Cybercorporéités ? : esthétique des interactions corps/machine qui a eu lieu à Chambéry les 13 et 14 octobre 2016, organisé par Anaïs Guilet et Jacques Ibanez Bueno (laboratoire LLSETI, Université Savoie Mont Blanc).

Sommaire :

Introduction Anaïs Guilet & Jacques Ibanez Bueno

Première partie : La machine partenaire

Chapitre 1 Fabienne Martin-Juchat – L' agir affectif par les objets connectés : la sécularisation en question

Chapitre 2 Anaïs Guilet & Jacques Ibanez Bueno – Sam ex machina : corps absents, corps présents

Deuxième partie : La machine expérientielle

Chapitre 3 Sylvain Santi – Carrère et l'usage du mail

Chapitre 4 Ghislaine Chabert – Corps et écrans : vers les conditions d’une multiple spatialité de la communication numérique

Chapitre 5 Anaïs Bernard – Microcosmes oniriques vers des expériences sensibles au sein de dispositifs immersifs

Troisième partie : La machine prométhéenne

Chapitre 6 Giorgio Cipolletta – Metro-Body Transition : A New Metrics of the Body. A Reflection Beyond the Human Being

Chapitre 7 Bernard Andrieu – L’ imbrydation dismotique : Dynamis émersive du vivant