René d'Anjou, Le cuer d'amour espris

Gilles Roussineau (éd.)

Librairie Droz, collection "Textes littéraires français", 2020

EAN13 : 9782600059947.

390 pages

45 CHF

Composé deux ans après le Mortifiement de Vaine Plaisance, le Cuer d’amour espris est un récit à la fois romanesque et allégorique qui raconte, sous la forme d’un songe, les aventures du Cœur. Sorti de la poitrine du narrateur par Amour, il devient un chevalier qui part à la conquête de Douce Merci, sa bien-aimée. Après bien des tribulations, il parvient dans l’île du dieu Amour, où il réussit à donner un unique baiser à Douce Merci. Mais il est grièvement blessé par ses ennemis. Douce Merci est contrainte de retourner en captivité et le Cœur va finir ses jours en prières à l’Hôpital d’Amour. Dans l’épilogue, René espère qu’il ne sera plus tourmenté par le dieu Amour, qui embrase les cœurs d’un désir douloureux. Le jeu parodique et l’humour confèrent au récit une tonalité particulière et une expression singulière et originale, qui ne manquent ni de charme ni de poésie. Le texte est illustré par la reproduction des seize miniatures de Barthélemy d’Eyck.



Gilles Roussineau est professeur émérite à Sorbonne Université.

TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION

La tradition manuscrite

Remarques sur la langue du texte



BIBLIOGRAPHIE

LES MINIATURES DE BARTHÉLEMY D’EYCK CONSERVÉES

DANS LE MANUSCRIT DE VIENNE

LE CUER D’AMOUR ESPRIS

VARIANTES

NOTES

GLOSSAIRE

TABLE DES NOMS PROPRES