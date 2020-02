Voyages illustrés aux pays froids (XVIe-XIXe siècle)

Gilles Bertrand, Daniel Chartier, Alain Guyot, Marie Mossé & Anne-Élisabeth Spica (dir.)

Presses universitaires Blaise-Pascal, collection "Littératures", 2020

EAN13 : 9782845168992.

288 p. — 15,00 EUR

Pourquoi, à la lecture des récits de voyage illustrés dans les Alpes, dans le « Grand Nord » (Arctique, Nord de l’Amérique, Scandinavie) ou encore en Sibérie et dans l’Antarctique, a-t-on le sentiment d’une parenté aussi diffuse et mystérieuse qu’évidente ? D’où provient l’impression, que nous procurent les textes et les images, d’un univers à la fois proche et lointain, familier et déroutant, celui des pays froids ? Jusqu’à l’apparition de la photographie, le livre imprimé et ses illustrations offrent aux lecteurs un moyen de connaissance en même temps qu’une véritable machine à fantasme sur cet ailleurs étrange qui se révèle à la fois d’accès difficile et à portée de main, fascinant et terrifiant. En croisant la variété des paysages et celle des approches disciplinaires, les auteurs du présent ouvrage entendent contribuer à l’exploration de ce continent encore méconnu de la littérature viatique.

SOMMAIRE :

Introduction : Raconter le froid et le mettre en images

Daniel Chartier, Alain Guyot, Anne-Élisabeth Spica

Partie I : Les pays froids, une « invention » par l’expérience ?

- Un récit du nouveau monde scandinave à la Renaissance

Pierre Salvadori

- Lorsque quelques peintres voyageurs traversaient les Andes au XIXe siècle

Lucile Magnin

- Visions et hantises du Spitzberg

Roland Le Huenen

- Le récit d’expédition polaire comme genre ?

Annie Bourguignon

- Des « femmes sans protection » en Norvège en 1857

Nicolas Bourguinat

- Enjeux de la représentation visuelle de l’Islande dans les récits de voyage du XIXe siècle

Marie Mossé

- Le cas des fictions de l’Antarctique (XVIIIe-XIXe siècles)

Élodie Ripoll

Partie II : Les pays froids, une lente élaboration par le texte et l’image

- Représentations du Sami dans le Voyage des pays septentrionaux de La Martinière

Joanna Ofleidi

- Finlandais, Russes et Samis, à chaque peuple sa représentation au début du XIXe siècle

Yohann Guffroy

- Construire le Nord à travers la catabase (Olaus Magnus, Rudbeck le jeune, Linné)

Christina Kullberg

- « Notre Suisse du Nord » : l’image de la Finlande dans les récits de voyage russes au début du XIXe siècle

Nathanaëlle Minard-Törmänen

- « Blanches et étincelantes » : modulations du regard anglais sur les Alpes et innovations artistiques (1760-1790)

Marie-Claude Beaulieu Orna

Caspar Wolf : peindre les Alpes

Gilles Monney

Le discours verbal et graphique sur le froid russe chez Doré, Sears et Dumas

Nikol Dziub

Conclusion : Parcours aux pays du froid

Gilles Bertrand

Bibliographie

Index nominum

Index locorum

Table des auteurs