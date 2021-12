Un aventurier-roi est un aventurier qui, dans un « blanc de la carte » de la conquête coloniale, édifie de ses propres mains un royaume. Dans l'Histoire, il y a eu, entre autres, James Brooke, rajah

de Sarawak à Bornéo, Marie 1er, roi des Sédangs en Indochine, Orélie 1er, roi de Patagonie, ou encore T.E. Lawrence « roi sans couronne » d'Arabie. Ces aventuriers-rois de l'Histoire ont, en Littérature, servi de modèles de personnages à des écrivains anglais et français, de Kipling à Schoendoerffer en passant par Malraux. L'aventurier-roi offre un éclairage original sur les oeuvres de ces différents écrivains et les valeurs qui les sous-tendent. Cet essai veut être une redécouverte des aventuriers-rois, ainsi que l'évocation de l'évolution du regard sur la colonisation, aux XIXe et XXe siècles.

Agrégé de Lettres et Docteur d'Etat ès Lettres, Gilbert Soubigou a enseigné les Lettres modernes et la Littérature comparée en France (Nantes, Rennes) et à l'étranger, en Asie (Laos) et au Maghreb (Maroc). Sur le temps, il s'est fait une spécialité de l'étude du récit exotique et colonial en France dans l'Entre-deux-guerres.