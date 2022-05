« Gianni RODARI, conteur et pédagogue. »



Journée d’étude, INSPÉ d’Amiens (UPJV), centre de Beauvais,



Mercredi 11 mai 2022



Organisée par Noëlle Benhamou, MCF HDR INSPE/Université de Picardie-Jules Verne (CERCLL UR4283).



Béatrice Finet, MCF INSPE/Université de Picardie-Jules Verne (CAREF EA4697).







Enseignant en élémentaire puis journaliste, Gianni Rodari (1920-1980) est un auteur dont l’œuvre, unanimement reconnue, a été récompensée à de nombreuses reprises. Parmi les récompenses les plus prestigieuses, on peut notamment citer le prix Andersen en 1970 et le prix Graphique de la foire du livre de jeunesse de Bologne en 1973. En Italie, c’est une institution et nombre de ses œuvres appartiennent au patrimoine national tels ses contes de fées détournés – Histoires au téléphone –, sa réécriture de Pinocchio sous forme de comptines et Les Aventures de Tit’Oignon, pour ne citer que quelques œuvres. En France, son œuvre la plus connue est la Grammaire de l’imagination rééditée plusieurs fois aux éditions Rue du monde. L’importance de son travail à destination des enfants a été soulignée à plusieurs reprises : il fait l’objet d’une notice dans le dictionnaire du livre de jeunesse[1], deux de ses ouvrages Les Aventures de Ciboulet et Histoires au téléphone figurent dans la liste des 1001 livres d’enfants qu’il faut avoir lus pour grandir[2], et Il était deux fois le baron Lambert ou le mystère de l’île Saint-Jules est recommandé dans l’ouvrage de T. Di Mascio[3]. Enfin, plusieurs de ses œuvres ont été recommandés par l’Éducation Nationale[4]. Cependant, G. Rodari semble quelque peu oublié en France et, quarante ans après sa disparition, nous souhaiterions lui rendre hommage.



Cette journée d’étude se propose de s’intéresser à la modernité et à l’actualité de G. Rodari ainsi qu’à la façon dont il est reçu et lu dans les classes de l’école élémentaire. On s’intéressera également à l’intertextualité présente dans son œuvre, notamment aux liens entre les contes traditionnels et ses ouvrages.



Cette journée d’étude, destinée aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants, pourra être suivie à distance via zoom à l’adresse suivante :



Programme de la journée

9h-9h30 : Accueil-café pour les intervenants.



9h30 : Introduction à la JE.



10h : « Sylvie MARTIN-MERCIER (U. de Grenoble), « Passeurs et intraduisibles : traduire Gianni Rodari en français »



10h30 : Mariella COLIN (U. de Caen), « L’art du conte chez Gianni Rodari »



11h : Zoé COMMÈRE (INSPÉ/UPJV), « Des contes modernes ? »



11h30 : Discussion.



12h : pause déjeuner pour les participants.



13h : Noëlle BENHAMOU (INSPÉ/UPJV), « Homo ludens : Rodari, écrivain et pédagogue du jeu »



13h30 : Christine PREVOST (INSPÉ/U. de Lille), « Médias et modernité : le scoop comme matrice narrative »



14h : Béatrice FINET (INSPÉ/UPJV), « Le chemin qui ne mène nulle part »



14h30 : Discussion et pause.



15h : Diffusion de la conférence de Bernard Friot, « Gianni Rodari, un auteur au service de ses lecteurs », CNLJ/BnF, 11 juin 2021.



16h15 : Clôture de la journée.











[1] Sylvie Martin-Mercier, « Gianni Rodari », dans Jean Perrot et Isabelle Nières-Chevrel (dir.), Dictionnaire du Livre de Jeunesse, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2013, p.808-810.

[2] Julia Eccleshare, Les 1001 livres d’enfants qu’il faut avoir lus pour grandir, Paris, Flammarion, 2010.

[3] T. Di Mascio, Je cherche un livre pour un enfant. Le guide des livres pour les 8/16 ans, Paris, Gallimard/ Éditions de facto, 2011.

[4] Histoires au téléphone apparaît comme un classique sur la liste Eduscol pour le cycle 3 en 2013. En 2007, la liste pour le cycle 2 présente Quel Cafouillage !, et de 2002 à 2013, c’est Scoop qui est recommandé pour le cycle 3.