Gérard de Nerval,

Œuvres complètes, t. X, La Bohême galante. Petits châteaux de Bohême

éd. J.-N. Illouz

Classiques Garnier, collection "Bibliothèque du XIXe siècle", 2020

*

Publiés tous deux en 1852, issus d’une matrice commune mais ne se recoupant pas, La Bohême galante et les Petits châteaux de Bohême entremêlent trois fils d’écriture : – un fil historique, qui fait rétrospectivement de la vie de bohème, au Doyenné en 1835, le lieu commun d’une génération ; – un fil autobiographique, qui est l’occasion, moins d’un dévoilement de soi, que d’une fugue perpétuelle ; – et un fil poétique, qui change la forme ancienne du prosimètre en une rhapsodie de vers et de prose, – Nerval recousant ensemble ses textes passés pour chercher dans la diversité de leurs combinaisons possibles le chiffre d’un « Destin ».

