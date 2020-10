"Georges Eekhoud. Autres vies, autres vues"

Textyles n°58-59 | 2020

Sous la direction de Paul Aron et Clément Dessy

Le romancier Georges Eekhoud (1854-1927), auteur d’une œuvre abondante et appréciée de son vivant, est loin d’être un inconnu des lettres belges. Son rôle de préfacier, d’animateur de la vie littéraire, de traducteur, d’enseignant, de journaliste et de chroniqueur reste toutefois dans l’ombre de la notoriété que lui vaut de nos jours l’audace de ses positions en faveur de l’homosexualité masculine. La présente livraison de la revue Textyles tente d’éclairer son rôle d’intermédiaire culturel entre la France et la Belgique autant qu’entre les deux communautés linguistiques nationales. Elle se penche également sur son travail d’« écrivain d’art » dans ses œuvres de fiction mais aussi dans ses critiques artistiques. Elle évoque le premier Eekhoud à l’heure où le futur romancier écrivait de la poésie, l’atelier de l’écrivain par l’analyse de ses brouillons, la réception de ses œuvres en Italie, ses études et adaptations théâtrales des dramaturges élisabéthains. Ces différentes approches révèlent un « autre Eekhoud » parfois bien éloigné du célèbre romancier de L’Autre vue (1904).

Disponible en version papier (ISBN 978-2-87586-272-3, 18 €, auprès des éditions Ker,

et en ligne : https://journals.openedition.org/textyles/3801.

Sommaire

Paul Aron et Clément Dessy

Georges Eekhoud, autres vies, autres vues [Texte intégral]

Antoine Piantoni

L’adolescence poétique de Georges Eekhoud [Texte intégral]

Paul Aron

L’écrivain d’art : pour une critique de l’émotion [Texte intégral]

Kris Peeters

Eekhoud et la peinture, dans et autour d’Escal-Vigor [Texte intégral]

L’esthétique picturale comme révélation et comme légitimation de l’érotisme homosexuel

Clara Sadoun-Édouard

Les « Chroniques de Bruxelles » de Georges Eekhoud (1897-1914) [Texte intégral]

La construction d’«un espace-temps littéraire »

Maud Gonne

La Wallonie dans les « Chroniques de Bruxelles » de Georges Eekhoud [Texte intégral]

Une médiation sélective des lettres belges

Rainier Grutman

Eekhoud le caméléon [Texte intégral]

Profil et parcours linguistique d’un médiateur (pour prolonger un livre récent)

Federica D’Ascenzo

La réception du « giovane e valoroso scrittore belga » dans l’Italie de la Belle Époque [Texte intégral]

Clément Dessy

Georges Eekhoud, éthologue du siècle de Shakespeare [Texte intégral]

Guy Ducrey

Heimweh Belle Époque [Texte intégral]

« La Petite Servante » de Georges Eekhoud (1895), et autres textes nostalgiques

Michael Rosenfeld

Subversion politique et sexuelle dans « Appol et Brouscard » et « Une mauvaise rencontre » [Texte intégral]

VARIA

Valériane Rifflart

La poétique du jeu dans Le Passage des Anges d’Odilon-Jean Périer [Texte intégral]

Philippe Delisle

Un colonialisme « de gauche » dans le journal d’inspiration catholique Spirou ? [Texte intégral]

Le gorille a bonne mine de Franquin (1956)

Laurent Demoulin

Savitzkaya, l’ordre et le désordre [Texte intégral]

Christian Janssens

Francis de Croisset, un « auteur de boulevard » dans le théâtre et le cinéma français (1898-1937) : du succès à l’oubli [Texte intégral]

CHRONIQUES

La chronique des Archives et Musée de la Littérature

Jean Lacroix

Le fonds Constant Burniaux [Texte intégral]

COMPTES RENDUS

Daniel Laroche

Quaghebeur (Marc), Histoire, Forme et Sens en Littérature. La Belgique francophone, tome 2, L’ébranlement (1914-1944) [Texte intégral]

Bruxelles, pie Peter Lang/Archives et musée de la Littérature, coll. Documents pour l’Histoire des Francophonies, vol. 45, 2017.

Jean-Louis Dumortier

Geat (Marina), Simenon et Fellini. Paradoxes et complicités épistolaires [Texte intégral]

Paris, L’Harmattan, 2019.

Pierre Halen

Drum (Henri), Luégi ya kondé (la fille de Kondé) [Texte intégral]

Présentation de Thérèse Raedt, avec la collaboration de Roger Little, Paris, L’Harmattan, coll. Autrement mêmes, n° 137, 2018.

Pierre Piret et Élise Delchambre

Bibliographie courante des travaux publiés en 2019.