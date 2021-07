George Sand et le monde des objets

sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière, Brigitte Diaz, Catherine Masson

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406111979 — 510 p. — 38 €

George Sand n’est ni sociologue ni peintre d’objets, et pourtant ces derniers ont beaucoup compté dans sa vie domestique et créatrice et, dès leur perception première, dans sa vision du monde. Ce livre montre la place qui fut la leur dans son quotidien et dans sa relation à l’écriture.

Table des matières…