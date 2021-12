Cet ouvrage dévoile une unité étonnante dans l’œuvre de George Sand, la générosité. Celle-ci peut viser l’universel ou le particulier et l’intime. Dans tous les cas, le lecteur retrouve la même cohérence dans un regard sandien nourri par une profonde générosité. Toute sa vie la romancière a en effet opposé à l’individualisme exalté par ses contemporains solidarité et générosité qui doivent permettre progrès de l’humanité et progrès individuel. Son œuvre a donc incontestablement une fonction morale. Une forme de didactisme sensible fait partie intégrante de son art : George Sand est animée en permanence par la volonté de transmettre à son lecteur un enseignement fraternel. La générosité est bien la clé d’une sensibilité qui concilie les contraires : l’universel et l’intime structurent en profondeur la pensée et l’imaginaire de George Sand. Ce livre le montre en suivant trois pistes : l’engagement et l’éducation, la défense de l’art et des artistes, l’attachement intime à un territoire.

Gérard Peylet est professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne et spécialiste de littérature « fin de siècle » dans l'unité de recherche CLARE.