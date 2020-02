Geneviève Henrot Sostero (dir.),

Archéologie(s) de la traduction,

Classiques Garnier, collection "Translatio", 2020.

EAN13 : 9782406095354.

La traduction du texte littéraire implique, parfois autant que la création de première main, un processus complexe d’élaboration, dont témoignent les divers brouillons de traducteurs. Ces dossiers de genèse ouvrent une perspective de recherche essentielle à la compréhension du processus. Ils conjuguent entre autres les aventures de deux écritures, la genèse de l’original pouvant conditionner la genèse de la traduction, dans ses principes comme dans ses solutions. Leur exploration exige, partant, un savoir et un savoir-faire dont les disciplines de la genèse textuelle, de la linguistique, de la psycholinguistique et de la traductologie peuvent aider à constituer les concepts, les méthodes et les visées.