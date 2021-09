Gaia n° 24 / 2021

L’antropologo «classico» entre bêtes et dieux. Omaggi a Ezio Pellizer (Vol. 1),

UGA Editions, 2021.

Ce numéro de Gaia est entièrement consacré à la première partie d’un ensemble d’articles en hommage à Ezio Pellizer (1942‑2018), professeur de littérature grecque à l’université de Trieste et membre très actif de plusieurs groupes de recherche internationaux. Sous la coordination de Francesca Marzari, Alberto Cecon et Alberto Pavan, ses collègues et amis célèbrent sa mémoire à travers des contributions qui revisitent des thèmes qui lui étaient chers, entre poésie, philologie, linguistique et anthropologie grecques et latines. De l’utilité des études classiques jusqu’aux parodies littéraires du Satyricon, en passant par la figure d’Atalante, Homère, la tragédie, la comédie, Lycophron, le mythe de l’autochthonie athénienne et les danses éducatives, ce numéro propose une excursion fascinante dans la littérature, la civilisation et les mythes de l’Antiquité gréco-romaine. La seconde partie des mélanges sera publiée dans le numéro 25 de Gaia.

Sommaire

Francesca Marzari, Alberto Cecon et Alberto Pavan : Introduzione

Bibliografia di Ezio Pellizer

Maurizio Bettini : «Qui me délivrera des Grecs et des Romains ?» « Qui me délivrera des Grecs et des Romains ? »

Ken Dowden : Myth, Heritage, Localisation: Atalanta — a Case Study

Carlo Brillante : Alcmeone e l’Alcmeonide: un altro Oreste?

Stella Georgoudi : Les dieux d’en haut et les dieux d’en bas chez Homère : une question à réexaminer

Jaume Pòrtulas : Le tombe del vecchio Esiete e dell’agilissima Mirina (Il., II, 791‑794; 811‑814)

Jean Alaux et Françoise Létoublon : Autochtonies grecques : la terre, la mère, le genre

Claude Calame : Danses éducatives et jeux érotiques : de Platon à l’Odyssée

Josep Antoni Clúa Serena : Storie di trickster e di parodia in Esopo, Euforione (SH 415 ii.1) e Licofrone (Alex. 648‑719)

Xavier Riu : Παρρησία and Comedy, a Nonsense Link in the Classical Period

Esteban Calderón Dorda : Alejandro Magno, el “nuevo” Posidipo y los prodigios. A propósito de los epigramas 31 y 35 A.-B.

Gian Franco Gianotti : Encolpio e Ascilto, all’ombra di Epimeteo. Nota a Petronio, Satyricon, 7, 4

