Histoire des émotions, vol. 1. De l'Antiquité aux Lumières

Georges Vigarello (dir.)

Seuil, "Points", 2021

720 p.

12,50 EUR

EAN: 9782757885635

DESCRIPTION

Ce premier tome commence en Grèce avec les larmes d’Achille et le rire de Lysistrata et nous conduit jusqu’à la veille de la Révolution, avec l’invention du sourire dans la peinture. Il nous fait traverser la christianisation des émotions, voyager dans les monastères et les familles du Moyen Âge, nous initie aux colères des princes. On y retrouve la culture de cour et la mécanique des humeurs, les passions des mystiques, les douceurs et les douleurs de la mélancolie, les joies de l’amitié avec Montaigne, comme le code de l’honneur des chevaliers. Sans oublier bien sûr les grandes émotions populaires.

Avec les contributions de Christian Biet, Damien Boquet, Gilles Cantagrel, Bruno Dumézil, Maurice Daumas, Hervé Drévillon, Martial Guédron, Yves Hersant, Sophie Houdard, Christian Jouhaud, Colin Jones, Lawrence Kritzman, Didier Lett, Alain Montandon, Piroska Nagy, Barbara Rosenwein, Maurice Sartre, Laurent Smagghe, Claude Thomasset, Anne Vial-Logeay, Georges Vigarello.

