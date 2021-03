Giusto Traina, Histoire incorrecte de Rome

Traduit par : Éric Vial

Les Belles Lettres, 2021

*

288 pages

EAN13 : 9782251451749​

19,50 EUR

*

PRÉSENTATION

Rome et le monde romain comme on ne vous les a pas racontés, et comme les manuels ne peuvent pas les raconter.

Depuis Romulus jusqu’à la chute de l’empire, ce livre secoue nos certitudes et tend parfois un miroir à nos préoccupations contemporaines, parlant de fake news et de politique-spectacle, d’accès à la citoyenneté entre asile généralisé et fermeture, d’images paradoxales de l’Urbs, de génocides étalés avec complaisance à côté de quelques discours humanitaires, d’une hostilité prétendue au progrès scientifique, de représentations du limes construites en fait au XIXe siècle, d’une extraordinaire et bien réelle capacité à gérer de terribles défaites (parlera-t-on de résilience ?), de l’escamotage des langues de l’empire autres que le latin et le grec, du moins jusqu’aux prêcheurs chrétiens, de l’importance des prodiges et de la multiplicité des cultes locaux, ou encore des « invasions barbares » et du foisonnement des hypothèses sur la chute de l’empire… L’érudition et la familiarité s’associent en un récit passionnant et décapant.

Voir le livre sur le site de l'éditeur...

Feuilleter...