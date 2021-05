Gérald Sfez,

Strauss

Les Belles Lettres, mai 2021

328 p. — Parution : 06/05/2021 — EAN13 : 9782251450698

Leo Strauss (1899-1973), philosophe juif allemand, est connu pour sa critique aiguë de l’idéal radical des Lumières et ses dérives modernes (historicisme, relativisme, progressisme et nihilisme), pour son retour à la pensée politique grecque et sa défense de l’universalité du droit naturel.

Sa philosophie tient à un fil directeur : le croisement entre les héritages biblique et grec. Ce sont les Lumières médiévales, plus prudentes et rationnelles que les Lumières modernes, qui ouvrent, à ses yeux, la question du rapport entre la foi en la Loi et l’autorité de la raison, en inventant un art d’écrire secret capable d’associer l’adresse au grand nombre et l’adresse aux lettrés.

Strauss défend l’idée d’un conflit irréductible et fructueux entre Athènes et Jérusalem, entre philosophie et Loi. Nous trouverions en effet dans la tension entre ces deux pôles légitimes et, pour partie, contradictoires, le pouvoir de contrer le déclin général de la politique contemporaine.

La philosophie de Strauss nous alerte par sa critique aussi vigoureuse que mesurée de la démocratie libérale moderne, par son intelligence de la tyrannie, de la persécution et de la discrimination étatiques ou sociales, et par sa mise en relief de l’importance du judaïsme éclairé.

Elle a ouvert la voie à un renouveau de la philosophie politique.

Feuilleter l'ouvrage…

Gérald Sfez, professeur honoraire de philosophie en Première Supérieure, docteur d’État en philosophie politique, est l’auteur de nombreux ouvrages sur Machiavel, sur Strauss (dont Leo Strauss, foi et raison, 2007), ainsi que sur Lyotard (notamment Logiques du vif, Lyotard en éclaireur, 2016).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Liste des abréviations

Une philosophie intempestive



Chapitre I – La condition des Lumières

La querelle oubliée

L’empire de la radicalité

Vers d’autres Lumières



Chapitre II – Les Lumières médiévales

Les Lumières cachées

Loi et philosophie

La Loi, référent ultime

Un fait grec et juif



Chapitre III – L’art d’écrire oublié

Sympathie et intelligence

Le dispositif de lecture

La persécution et l’art d’écrire

Le judaïsme entre les lignes



Chapitre IV – La connaissance du politique

L’ordre théologico-politique et son bord critique

La philosophie de la politeia

Le meilleur régime

La difficulté irréductible



Chapitre V – La seconde caverne – L’ère des « valeurs » –

Les dérives modernes

Le repère du droit naturel classique

Le droit naturel moderne : le renversement



Chapitre VI – Le resserrement du problème

L’inexorable « discrimination »

Démocratie et libéralisme

L’impasse de la politique moderne

La société possible

La question juive

La lecture de Spinoza



Chapitre VII – La ligne d’horizon

Athènes et Jérusalem

La direction du retour

L’absence de libre choix

La vie dans la tension



Chapitre VIII – La postérité et l’actualité de Strauss

L’art d’écrire

L’école de Chicago

Le paradigme de la philosophie politique

La dimension théologico-politique et le judaïsme

Conservatisme et néo-conservateurs



Conclusion : Le fil d’équilibre

Une politique introuvable ?

Un athéisme paradoxal



Glossaire

Bibliographie générale

Ouvrages de Leo Strauss

Études critiques sur Leo Strauss



Index nominum

Index rerum