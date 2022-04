L’ouvrage a pour fil conducteur les rapports complexes entre les architectures et décors fictifs et les notions d’illusion, de fiction et de réalité de l’Antiquité au Moyen Âge. Il s’intéresse aussi à la réception ultérieure des architectures et décors fictifs antiques et médiévaux. La première partie, « La ville et ses monuments : fiction et mémoire », est centrée sur l’image de la ville entre modèle idéal vitruvien ou modèle mythique virgilien et imaginaire de l’espace urbain. La deuxième partie, « Architecture et décor : poétiques de la description », permet de voir qu’à travers la pratique, artistique ou littéraire, des architectures et des décors fictifs, il y a toute une poétique des rapports entre espace réel et espace fictif, entre mémoire et création. La troisième, « La représentation architecturale : entre espace fictif et espace allégorique », a pour sujet la notion d’espace symbolique, du « temple » allégorique vitruvien de l’architecture aux allégories du temple de l’âme et à la Jérusalem céleste, et de l’Antiquité à l’époque romantique.

Ont contribué à cet ouvrage : Vivien Barrière, Nicole Blanc, Pierre-Alain Caltot, Silvia Condorelli, Mireille Courrént, Charles Davoine, Sébastien Douchet, Hélène Eristov, Hélène Frangoulis, Luciana Furbetta, Florence Garambois-Vasquez, Pierre Gros, Marie-Geneviève Grossel, Andreas Hartmann-Virnich, Émilie Jade-Poliquin, Delphine Lauritzen, Natacha Lubtchansky, Daniel Vallat.

Sommaire

Introduction – Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard, Pedro Duarte et Renaud Robert



Partie 1 – La ville et ses monuments : fiction et mémoire



Mireille Courrént, La visite de la ville idéale, ou comment captiver le lecteur. De quelques stratégies d’écriture dans le De architectura de Vitruve



Pierre Gros, L’image, la mémoire et les signes : retour sur la Carthage de Virgile (Énéide, I, v. 418-493)



Charles Davoine, L’architecture rendue à la nature : l’imaginaire des ruines dans la littérature latine



Vivien Barrière, Quatorze cens ruës, & plusieurs Palais magnifiques. Faut-il prendre au sérieux Denis Nault et son Histoire de l’ancienne Bibracte appresent appellée Autun ?



Partie 2 – Architecture et décor : poétiques de la description



Nicole Blanc, Hélène Eristov, Dedans, dehors : mots et images pour les entre-deux



Florence Garambois, Le décor fictif dans l’œuvre d’Ausone : du Cupido aux épigrammes



Luciana Furbetta, Les architectures, les décors et l’image dans les écrits de Sidoine Apollinaire entre mémoire, création littéraire, imagination et réalité. L’exemple de la domus Aurorae dans le carmen 2, 407-435.



Hélène Frangoulis, Les palais d’Émathion et de Staphylos chez Nonnos de Panopolis



Delphine Lauritzen, Le palais de Thésée dans la Descriptio imaginis de Procope de Gaza : mimêsis et realia



Silvia Condorelli, Percorsi d’arte e percorsi di poesia negli epigrammi di Ennodio



Daniel Vallat, Décor thermal et poésie paradoxale : (d)écrire les bains dans l’Anthologie Latine



Partie 3 – La représentation architecturale : entre espaces fictifs et espaces allégoriques



Mireille Courrént, Voir pour dire : lieux de mémoire et architecture fictive chez Lucien de Samosate



Émilie-Jade Poliquin, Le De architectura comme temple de l’architecture. Miroir d’une création littéraire et artistique



Pierre-Alain Caltot, « Propter elegantias » (Sat., 34) La domus de Trimalcion, de l’architecture fictive à l’espace symbolique à l’interprétation métapoétique



Marie-Geneviève Grossel, Château d’amour, château d’âme, architectures allégoriques et « demeures » mystiques. Le château d’amour de Robert Grosseteste et De claustro animæ d’Hugues de Fouilloy



Andreas Hartmann-Virnich, Quelle image pour quelle réalité ? Réflexions sur les représentations architecturales dans l’art roman



Sébastien Douchet, Réédifier le Moyen Âge au xviie siècle. Architecture fictive et lettres médiévales dans le Discours sur les arcs triomphaux de Jean Gallaup de Chasteuil (1624)



Natacha Lubtchansky, Fantaisies et compositions imaginaires. Antiquités étrusques dessinées à l’époque romantique



Index