Les études sur le théâtre antique examinent essentiellement les pièces d’Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Sénèque ou Plaute. Ces écrits nous cachent cependant l’appareillage scénique, pourtant capital à cette théâtralité où la parole ne faisait qu’un avec la musique et la danse.

Et parmi ces éléments du langage scénique, bien plus que le costume, les accessoires ou le décor, le masque occupe la première place. L’acteur, durant des siècles, des premières Dionysies sous l’acropole d’Athènes aux représentations du fin fond oriental de l’empire gréco-romain, n’a joué que masqué. Or, le masque, fondamental pour comprendre cette dramaturgie, a été ignoré dans sa réalité d’objet scénique.

Il est grand temps de réévaluer cette période de notre histoire des arts du spectacle et de le faire à partir de cet outil essentiel du jeu de l’acteur qui modifie la perception et induit un type de représentation ainsi qu’un rapport particulier du spectateur à la scène.

Ainsi, pour la première fois, les grands genres du théâtre gréco-romain (tragédie, comédie, drame satyrique, pantomime, atellane, comédie palliata) seront abordés à partir du masque lui-même, tel qu’il était utilisé dans ces formes de jeu. Comprendre le masque antique, ses fonctions et usages, ses évolutions, sa typologie, c'est l’ambition de ce livre qui croise les études de chercheurs reconnus et les expérimentations de plateau.

Sommaire

Préface : Une poétique de l’écart – Guy Freixe Avant-propos – Giulia Filacanapa, Guy Freixe et Brigitte Le Guen I – Origines et significations du masque antique Le masque de Dionysos – Françoise Frontisi-Ducroux / En amont du masque : les métamorphoses de l’aède et du satyre – Philippe Brunet / L’arrivée d’Alcibiade dans le Banquet de Platon : figure de la transe dionysiaque – Laurent Devèze / Le masque dans la tragédie grecque. Que nous disent les textes? – Enrico Medda / Entre apparences et mystère – Ferdinando Falossi / Masques et drammaturgie dans la comoedia palliata – Pierre Letessier / Les tragédies de Sénèque, des pièces écrites pour une scène et des acteurs masqués – Jean-Pierre Aygon / La pantomime dansée avec masque : une performance théâtrale majeure dans l’empire gréco-romain – Brigitte Le Guen II – Typologie des masques antiques Des vertus poïétiques de la laideur: le masque comique grec d’époque classique – Alexa Piqueux / Double masque de l’acteur comique dans Les Acharniens d’Aristophane : déguisement et révelation – Eva Marinai / Transfert de masques: de la comédie nouvelle grecque à la comédie latine – Isabelle David / Des masques en catalogue : quelques réflexions sur l’Onomasticon de Pollux – Christine Mauduit / Les aspects fondamentaux des atellanes « prélittéraires » à la lumière des études récentes – Renato Raffaelli / Les masques de l’atellane – Estelle Debouy / La figure du fabricant de masque à travers l’évolution des genres théâtraux de la Grèce à Rome – Ferdinando Falossi III. – Évolutions et voyages Trouvailles à Lipari : masques pour le théâtre et masques pour l’éternité – Maria Amalia Mastelloni / De la Méditerranée à l’Indus: théâtres, spectacles et masques dans le monde d’Alexandre – Brigitte Le Guen / Personae/Personnages. Mémoires et déclin du masque théâtral entre époque tardo-antique et moderne – Piermario Vescovo / Le masque et l’interdition écclésiastique – Riccardo Drusi IV. – Répercussions et transferts au XXe siècle Regards contemporains sur le masque du théâtre grec antique – Guy Freixe / Amleto Sartori et le masque grec. Réflexions à partir de L’Orestie de Jean-Louis Barrault – Giulia Filacanapa / « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? » Les masques de Cyrille Dives pour Les Perses d’Eschyle – Thierry François / Des atellanes à la commedia dell’arte : Le Maschere Latine (1960) de Giovanni Poli – Giulia Filacanapa / Usages du masque dans les représentations de la tragédie grecque du XXe siècle – Eleni Papalexiou V. – Ateliers expérimentaux Masque de l’acteur, masque du choeur dans l’approche théâtrale de la troupe Démodocos – Susie Vusbaumer / Inventer le choeur et trouver pertinence de l’instant, malice du jeu et accroche du texte – Jean-François Dusigne/ Projet de recherche autour des masques de l’atellane – Stefano Perocco di Meduna / Recherches sur les masques de la palliata : de la fabrication au jeu – Giulia Filacanapa, Guy Freixe (en collaboration avec Ferdinando Falossi) / Masques et avatars numériques: premières expérimentations pour le drame antique – Giulia Filacanapa et Erica Magris Table ronde : « Quels masques aujourd’hui pour le théâtre antique ? » – Isabelle David, Giulia Filacanapa, Thierry François, Guy Freixe, Stefano Perocco, Ferdinando Falossi et Pierre Letessier.