Peau d'âne et peaux de bêtes. Variations et reconfigurations d’un motif dans les mythes, les fables et les contes

Frédéric Calas (dir.)

Presses universitaires Blaise Pascal, collection "Mythographies et sociétés", 2021

*

EAN13 : 9782845169791.

378 p.

23,00 EUR

*

Depuis l’Antiquité, le motif de la bête que l’on sacrifie et de la peau que l’on revêt est récurrent dans la littérature, que l’on pense au mythe de la Toison d’or, aux œuvres d’Ésope, de Basile, de Perrault, de La Fontaine ou encore des frères Grimm. Les pouvoirs que l’on prête à la peau animale sont, de même que ses fonctions narratives, multiples : tantôt parure et trophée, gage de puissance et de fécondité voire d’immortalité, tantôt agent d’une métamorphose protectrice, la peau de bête fait souvent office d’adjuvant. Située à la frontière de l’hybridité, de la marginalité et de la monstruosité, la peau de bête est un motif qui continue d’inspirer les fictions contemporaines. Le présent ouvrage se propose d’interroger, non seulement la fonction narrative et symbolique de la peau ou de la fourrure que l’on revêt, à partir, notamment, du conte central de « Peau d’Âne », mais aussi ses représentations picturales, aussi bien fixes qu’animées, ainsi que les potentialités poétiques de ce bestiaire si particulier. Les chercheurs réfléchissent à partir d’horizons épistémologiques différents, à la question complexe, et commune pour les genres retenus, des reformulations, reconfigurations ou rédifications que le thème a pu connaître.

*

SOMMAIRE :

Introduction

Frédéric Calas

Partie 1 : Reconfiguration trans-générique : la peau de bêtes dans les mythes, les contes et les fables

- Se revêtir ou se transformer ? Poétique de l'apparition de la peau de bête dans la métamorphose ovidienne

Hélène Vial

- « Que sert-il qu'on se contrefasse ? » : Endosser la peau d'un autre dans les Fables de La Fontaine

Pascale Pradal-Morand

- De la peau qui protège à la peau qui tue

Dominique Peyrache-Leborgne

Partie 2 : Reconfigurations transtextuelles et transmédiales de « Peau d'âne »

- Quand un conte fait peau neuve : l’histoire éditoriale de « Peau d’âne »

Cyrille François

- Reconfigurations discursives des désignations des héroïnes éponymes dans « Peau d’Âne » et « Allerleirauh » .

Frédéric Calas

- Peau, fourrure et perception sensorielle dans « Peau d’Âne » et ses réécritures (Perrault, Grimm, Beck)

Pascale Auraix-Jonchière

- « Peau d’Âne » dans tous ses états. Sous le regard de l’artiste Katia Bourdarel

Christiane Connan-Pintado

- L’impossible manteau. Variations de la peau de toutes bêtes des contes des frères Grimm

Corona Schmiele

- Renversement carnavalesque dans deux albums : sexe caché / montré sous la peau de bête

Catherine Tauveron

- Érotisme de la guenille : Peau d’âne et Cendrillon, des images d’Épinal au mouvement Arts et Crafts

Hermeline Pernoud

- Changer de peau, retrouver son identité. Les chemins de Jacob et de Peau d’Âne

Pierre-Emmanuel Moog

Partie 3 : Reconfigurations et variations diachroniques, diatopiques et géographiques

- Dans la peau du loup : Dorcon dans Daphnis et Chloé de Longus

Christine Kossaifi

- La signification de la peau vulnérable du sanglier et de l’homme dans le Roman de Thèbes, la Chanson de Roland et Tristan et Iseut

Ronny Frédéric Schulz

- Comment faire pour sortir de sa peau ? Naissances monstrueuses sous la plume des frères Grimm

Natacha Rimasson-Fertin

- La peau de tigre dans un roman médiéval géorgien

Maïa Varsimashvili-Raphael

- De la peau de bête à la peau de vieille

Anne-Marie Monluçon

- La peau de pou : deviner la peau pour gagner la fille

Bochra Charnay

- Sous la peau de la bête, le corps masculin révélé

Thierry Charnay

Conclusion

Frédéric Calas

Bibliographie générale

Index