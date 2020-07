Fransiska Louwagie,

Témoignage et littérature d’après Auschwitz,

Rodopi/Brill, collection "Faux Titre", 2020.

EAN13 : 789004426092.

Dans Témoignage et littérature d’après Auschwitz, Fransiska Louwagie offre des études critiques provenant de deux centres de gravité de la littérature de la Shoah et des camps nazis : les œuvres des témoins-survivants et celles des générations suivantes. Le livre explore les œuvres d’écrivains majeurs et parfois moins connus, comme celles de Robert Antelme, André Schwarz-Bart, Piotr Rawicz, Jorge Semprun et Imre Kertész, d’une part, et celles de Georges Perec, Raymond Federman, Gérard Wajcman, Henri Raczymow et Michel Kichka, de l’autre. En consacrant à chaque auteur une étude critique approfondie, Fransiska Louwagie fait pleinement droit à l’individualité des œuvres, tout en dégageant des perspectives transversales sur les questions éthiques et esthétiques qui sous-tendent le témoignage et la littérature d’après Auschwitz.



In Témoignage et littérature d’après Auschwitz, Fransiska Louwagie brings together two key areas of Holocaust literature, offering a rich analysis of both testimony and second generation writing. The book explores the works of major and sometimes lesser-known writers such as Robert Antelme, André Schwarz-Bart, Piotr Rawicz, Jorge Semprun, Imre Kertész, Georges Perec, Raymond Federman, Gérard Wajcman, Henri Raczymow and Michel Kichka. By devoting an in-depth critical study to each of these writers, the book draws out the individual specificity of their works, while also developing broader insights into the ethical and aesthetic questions that underlie acts of witnessing and writing ‘after Auschwitz’.

