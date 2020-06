Francosphères, vol. 9, Issue 1,

University Press of Liverpool, 2020.

Dans le prolongement de quatre journées d'étude consacrées à Jouer Beckett/Performing Beckett qui se sont tenues à l'Université de Bordeaux Montaigne (France) et à l'Institute of Modern Languages Research (University of London, UK), Dominic Glynn (City U of Hong-Kong) et Jean-Michel Gouvard (Université de Bordeaux Montaigne, TELEM, EA 4195) sont heureux de vous annoncer la publication d'un numéro spécial de la revue Francosphères (Volume 9, Issue 1, 2020) consacré à la mise en scène du théâtre de Samuel Beckett, de 1953 à nos jours.

Le volume est accessible en ligne et gratuitement sur le site de l'éditeur en suivant ce lien.

Le sommaire en est le suivant (articles en français ou en anglais, selon les auteurs):

Editorial

Jouer Beckett/Performing Beckett: Introduction, by Dominic Glynn and Jean-Michel Gouvard

Research Article

En attendant Godot en 1953: Performance et réception, by Jean-Michel Gouvard

Le carcan et l’émancipation: Mettre en scène en France, 1953-2014, by Matthieu Protin

Table-ronde avec Marc Paquien et Jean-Pierre Vincent autour de leurs mises en scènes d’Oh les beaux jours et d’En attendant Godot, by Marie Duret-Pujol, Marc Paquien, and Jean-Pierre Vincent

Beckett by Brook or Theatre Uplifted by Abusive Fidelity, by Dominic Glynn

Beckett performed in the Context of the Globalisation of Contemporary Performance: Robert Wilson’s Endspiel and Tania Bruguera’s Endgame, by Pascale Sardin

Danser Samuel Beckett: Tar and Feathers de Jiří Kylián et To wszystko tutaj de la Compagnie Sopot Dance Theater, by Evelyne Clavier

‘My comforts! Be friends!’: Looking Back on Directing the Samuel Beckett/Morton Feldman Collaboration on , a Piece for Radio, by Everett Frost

Translation

Translating Prophètes sans Dieu/Godless Prophets by Slimane Benaïss, by Rebekah Vince

Like Constellations, Shimmer: A Translation of ‘Je contemple souvent le ciel de ma mémoire’ by Marcel Proust, by Louise Brown