Vient de paraître :



Séjour d’agrément à la campagne ou dans une station thermale, balnéaire ou d’altitude, la villégiature a suscité dès l’Antiquité un engouement exceptionnel qui a engendré un riche patrimoine architectural et artistique et inspiré écrivains, dramaturges et cinéastes. Les dix études rassemblées dans ce volume attirent l’attention sur la diversité et la richesse de ce vaste corpus centré sur l’expérience de la villégiature, sa capacité à ménager un espace-temps propice à l’oisiveté, mais aussi son statut de microcosme social propice à la satire comme à l’observation des métamorphoses individuelles et collectives.

Françoise Le Borgne est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Clermont-Auvergne et membre du CELIS. Ses travaux portent sur la littérature française du Siècle des Lumières.

Alain Montandon est professeur émérite de littérature comparée et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.



L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com