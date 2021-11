Jean-Claude Charles, 1949-2008, La « voix fêlée, comme une hirondelle blessée »



sous la direction de Yves Chemla et Alba Pessini





Sommaire

Voir les résumés sur le site de la revue, et à lire sur Jstor ou Torrossa.



Yves Chemla, Alba Pessini, Introduction



Rodney Saint-Éloi, Négocier



Yolaine Parisot, « La fiction du premier sourire assassin » ou l’actualité de l’enracinerrance comme politique de la littérature



Florian Alix, Lyrisme ironique et dérade dans les essais de Jean-Claude Charles



Yves Chemla, Corps noir, considérations lumineuses, opacités culturelles



Alessia Vignoli, Je suis où j’écris : le parcours d’écriture de Jean-Claude Charles



Dieulermesson Petit Frère, Jean-Claude Charles entre l’ici et l’ailleurs. Habiter et vivre le monde dans Manhattan Blues et Ferdinand, je suis à Paris



Stève Puig, « New York, deuxième ville haïtienne du monde » : représentations de New York dans l’œuvre de Jean-Claude Charles



Eliana Văgălău, Manhattan Blues : roman, partition ou scénario ?



Jasmine Claude-Narcisse, Bamboola Bamboche : un roman de Jean-Claude Charles «et des autres»



Alba Pessini, Jean-Claude Charles et l’esthétique du carnet



Comptes rendus/Recensioni



Notes de lecture