Dans une copieuse biographie de Flora Tristan qui paraît aux éditions Gallimard, Brigitte Krulic recompose l’itinéraire d’une femme intempestive (1803-1844) qui bouscule ses contemporains en se risquant dans cette chasse gardée masculine qu’est l’espace public. Constituer la classe ouvrière, proclamer l’égalité des sexes, redéfinir le code amoureux en consacrant le principe du consentement explicite des femmes : voilà la mission qu’elle se donne. Inlassablement, elle prend la plume, s’aventure sur le terrain pour affronter le spectacle de la misère, au Pérou, en Angleterre et à travers la France, à la rencontre des prolétaires – compagnons du Tour de France, associations ouvrières, vétérans des insurrections de canuts... Enfant du siècle des prophètes et des mages romantiques, Flora Tristan a voulu transférer sur le peuple une sacralité créée par la Révolution, et placer l’identité sexuelle au cœur de la question sociale. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

—

Acta fabula s'est régulièrement fait l'écho des ouvrages relatifs à Flora Tristan, notamment, au lendemain de la parution de Le Paradis un peu plus loin où Mario Vargas Llosa ressuscitait à la fois Flora et son petit-fils Paul Gaughin, du volume collectif De Flora Tristan à Mario Vargas Llosa, supervisé par Stéphane Michaud, dont la regrettée Adélaïde de Chatellus avait rendu compte sous le titre "Flora et Mario" ; ou l'essai de Porfirio Mamani Macedo, Flora Tristan : La paria et la femme étrangère dans son œuvre, salué par Mélanie Poitevin dans un article intitulé "Étrangère en son œuvre" ; ou encore du livre de Catherine Nesci, Le Flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à l’époque romantique, chroniqué par Valérie Stiénon dans "L’invention de la flânerie au féminin.