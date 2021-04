Fins de la littérature,

colloque dir. par Antoine Compagnon (Collège de France)

Collège de France, en ligne, 2021.

Le colloque "Fins de la littérature" organisé par Antoine Compagnon, en complément de son enseignement et de son séminaire, s’est déroulé à huis clos le 9 avril 2021 au Collège de France. Les vidéos sont désormais en ligne sur le site.

On s’est plus intéressé aux « œuvres ultimes » en peinture et en musique qu’en littérature, au Schwanengesang de Schubert, à L’Hiver de Poussin. Il s’agira en partie, mais non pas seulement, d’une réflexion sur les fins de carrière littéraire, avec des modèles aussi éloignés que Rimbaud et Philip Roth. Une question corollaire serait celle-ci : existe-t-il un au-delà de l’écriture ou, plus platement, un après ? Barthes abordait de front ce défi au début de son dernier cours sur La Préparation du roman : peut-on cesser d’écrire, demandait-il ?

Les fins de la littérature, ce seraient donc l’achèvement et l’inachèvement, le dénouement et le prolongement, la retraite et le renouveau, mais aussi l’intention ou le dessein, à l’exclusion bien entendu de la cessation.

Sommaire

9h30-10h15 Jean-Pierre Martin, « De la diversité des formes tardives, ou au-delà de cette limite votre ticket est encore valable »

10h15-11h00 Martin Rueff, « Y a-t-il un “style tardif” en philosophie ? Les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau »

11h15-12h00 Bruno Clément, « Beckett et la fin de la littérature – généalogie d’un mythe »

12h00-12h45 Sophie Bogaert, « La dernière Duras : le commencement de la fin »

14h00-14h45 Mark Anderson, « Kafka et Robinson Crusoé : la littérature et la fin de l’humain »

14h45-15h30 Ann Jefferson, « “Que faire d’autre de sa vie ?” : l’œuvre inachevable de Nathalie Sarraute »

15h45-16h30 Jean-Yves Masson, « “Tout un homme, fait de tous les hommes” : vies obscures et fins du récit contemporain »

16h30-17h15 Josyane Savigneau, « Philip Roth : coup d’arrêt »

17h15-18h00 Arno Bertina, « Stendhal : conclure ou non, telle est la question »