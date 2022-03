Dublin

Appel à communications

Femmes et travail dans la sphère francophone du XVIIIe siècle

Colloque. 13-14 octobre 2022

Invités d'honneur :

- Professeure Jenny Mander, University of Cambridge

- Professeur Gregory Brown, University of Nevada

À travers textes, images et musiques, cette conférence interdisciplinaire invite à la réflexion sur l'intersection entre femmes et toutes formes possibles de travail au sein de la sphère francophone du XVIIIe siècle.

Le "travail" ne semble pas partager les mêmes connotations aux XVIIIe et XXIe siècles mais demeure tout de même central à ces deux époques. Au cours du XVIIIe siècle, le Dictionnaire de l'Académie française associe le travail au "labeur", à la "peine" et à la "fatigue". Les femmes y sont clairement absentes, l'accouchement demeurant le seul travail reconnu comme intrinsèquement féminin. Pourtant, ainsi que le souligne Sylvie Schweitzer dans son étude sur les (in)égalités entre les sexes, les femmes du monde entier ont toujours travaillé. Cette conférence a pour objectif d'établir une définition du travail au cours du siècle qui précède les restrictions mises en place par le code napoléonien. En s'appuyant sur les études menées par Daryl M. Hafter, Nina Kushner et Françoise Battagliola, la conférence aspire, dans un premier temps, à comprendre comment la sphère francophone du XVIIIe siècle définit les femmes au travail et, dans un second temps, à présenter des exemples du travail des femmes au sein de cette même sphère francophone du XVIIIe siècle.

Cette conférence, organisée à University College Dublin, sera hybride. Alors que notre aspiration première est de profiter des communications en présentiel, les communications en ligne pourront être envisagées.

Nous invitons des contributions (en français, en anglais, en gaëlique ou en italien) portant sur le vaste sujet des femmes et du travail au sein du monde francophone du XVIIIe siècle qui pourront, entre autres sujets possibles, s'intéresser aux pistes suivantes :

Qu'est-ce que le travail et / ou comment le travail est-il définit par / pour les femmes dans le contexte du monde francophone au XVIII e siècle ?

siècle ? Communautés et réseaux féminins

Perspectives genrées sur les femmes au travail au XVIII e siècle

siècle Femmes de lettres, publiées et non publiées, et femmes qui travaillent dans les disciplines dites masculines (droit, médecine, armée, autres)

Femmes gérant des structures officielles (Académies, Institutions, orphelinat)

Evolution, évocation et interprétation de la plus ancienne profession

Implication des femmes dans la politique mondiale et la géopolitique

Actrices professionnelles, femmes directrices de théâtre, musiciennes, compositrices

Travailleuses invisibles, négligées et oubliées, incluant les domestiques (servantes, bonnes, cuisinières, gouvernantes, femmes de chambre)

Se travestir ou s'adapter à un poste de travail ou à un rôle

Les variations de la vision ou de la performance du travail des femmes au-delà de la France métropolitaine

Envoi des propositions

Veuillez adresser vos propositions de communication (200-300 mots) aux organisatrices de la conférence (siofra.pierse@ucd.ie et lucille.raynal@ucdconnect.ie), en précisant votre préférence (présentiel ou en ligne) avant le 15 juin.

À la suite du colloque, la publication d'un livre est envisagée.

Date limite de réception des propositions de communication : 15 juin 2022

Notification d'acceptation : 30 juin 2022

Cette conférence est généreusement soutenue par UCD School of Languages, Cultures and Linguistics, UCD Humanities Institute et UCD Seedfunding.

https://www.ucd.ie/slcl/newsandevents/slclconferencesandevents/womenandwork/