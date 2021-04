Femmes artistes à l’âge classique

Arts du dessin – peinture, sculpture, gravure

sous la direction d'Élise Pavy-Guilbert, Stéphane Pujol et Patrick Wald Lasowski

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406110415 — 329 p. — 34 €

L’art au féminin n’est plus regardé comme une anomalie. Plusieurs expositions ont mis à l’honneur des artistes femmes des xviie et xviiie siècles. Cet ouvrage sonde leurs intentions afin d’examiner la place et le rôle des artistes femmes dans le monde de l’art à l’âge classique.

Table des matières…