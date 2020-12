Études

Pierre-Emmanuel Moog La faille de l’Invincible, de Samson à Kachtcheï [Texte intégral] The failing invincibility, from Samson to Koschei

Bochra Charnay et Thierry Charnay Le motif de « l’enfant exposé » : un cas type de la permanence des schémas mythiques par-delà les genres [Texte intégral] The motif of “The exposed child”: a typical case of the permanence of mythical patterns across genres

Stamatios Zochios La souveraine du lac gelé : variantes et altérations du mythe d’Hérodiade dans les croyances populaires européennes [Texte intégral] The sovereign of the frozen lake: variants and alterations of the myth of Herodias in European popular beliefs

Patricia Eichel-Lojkine Confondre les sages : échos évangéliques dans un conte facétieux de Straparola [Texte intégral] But God chose what is foolish in the world to shame the wise: About a comic tale from Straparola’s Pleasant Nights (IX, 5) and its evangelical resonance.

Ute Heidmann Vénus, la Barbe bleue et la Vierge Marie. Enquête intertextuelle et interculturelle sur une étrange filiation (Apulée, Basile, Perrault, La Force, Gretchen Wild et les frères Grimm) [Texte intégral] Venus, Bluebeard and the Virgin Mary. Intertextual and intercultural investigation on a strange affiliation (Apuleius, Basile, Perrault, La Force, Gretchen Wild and the Grimm Brothers)

Marc Hersant Le conte voltairien : un parasite des textes sacrés [Texte intégral] The Voltairian tale: a parasite of sacred texts

Christiane Connan-Pintado L’ange et le diable, deux figures merveilleuses du personnel biblique. Des contes des Grimm aux reconfigurations contemporaines dans les livres pour la jeunesse [Texte intégral] The angel and the devil, two marvelous figures of the biblical staff. From Grimm tales to contemporary reconfigurations in children’s books