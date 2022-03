Le projet qui a donné naissance au présent volume est le fruit d’une réflexion collective sur les fondements sémiotiques et cognitifs de la submorphémie. Il se donne pour objet d’étude les plus petites unités du signification du langage et a pour ambition d’apporter des réponses nouvelles aux interrogations que soulève la segmentation de la chaîne signifiante et, plus spécifiquement, aux problèmes de frontérisation des signifiants. Les contributions réunies dans ce volume problématisent la double articulation du langage, explorent les soubassements et les enjeux sémiotiques de la submorphémie et proposent un autre regard sur la compositionnalité du langage. L’objectif ici est d’interroger et de dépasser le modèle euclidien qui domine notre représentation du signifiant, de repenser son statut dans le cadre d’une théorie sémiologique générale et de mettre au jour la dimension submorphémique du signe là ou ses manifestations sont probablement les plus spectaculaires et les plus massivement observables, à savoir dans le discours littéraire. L’hypothèse du submorphème engage un regard nouveau, non partisan et non aprioriste sur le signifiant, bouleverse des certitudes et remet en cause des idées qu’on n’imaginait pas devoir qualifier un jour de « reçues ».

Issu d’un projet collaboratif réunissant chercheurs et enseignants-chercheurs venus de neuf laboratoires différents, l’ouvrage est le premier de son genre à explorer en profondeur la question de la submorphémie au prisme du poétique.

Avec le soutien des laboratoires AMERIBER (UR 3656) de l'université de Bordeaux Montaigne, ERIMIT (UR 4327) de l'université Rennes 2, CLESTHIA (UR 7345) de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CRINI (UR 1162) de l'université de Nantes, CAER (UR 854) de l'université Aix-Marseille

Federico Bravo enseigne la linguistique et la sémiotique à l’Université Bordeaux Montaigne, où il dirige le Groupe Interdisciplinaire d’Analyse Littérale (GRIAL). Il est directeur scientifique du Bulletin Hispanique. Ses travaux portent sur l’iconicité et les fondements sémiologiques du langage dans leurs rapports à l’inconscient. Auteur de Anagrammes. Sur une hypothèse de Ferdinand de Saussure (Lambert-Lucas, 2011), Figures de l’étymologie dans l’œuvre poétique de César Vallejo (Presses Universitaires de Bordeaux, 2016), Linguisteries. Pour une grammaire des affects (sous presse), il a dirigé de nombreux ouvrages parmi lesquels La signature (Presses Universitaires de Bordeaux, 2011), La fin du texte (Presses Universitaires de Bordeaux, 2011), L’argument d’autorité (Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2014), L’insulte (Presses Universitaires de Bordeaux, 2015), Approches psychanalytiques du discours littéraire (Eduvim, Cordoue/Argentine, 2017).



TABLE DES MATIÈRES



Les auteurs ......................................................................................................7



Federico Bravo

Introduction

De la submor... phémie ................................................................................. 9



Première partie : Le débat



Corinne Mencé-Caster, Maria Jiménez et Marie-Pierre Lavaud-Verrier

Les approches submorphémiques en espagnol

et le renouvellement du savoir linguistique : quelques observations ........... 25



Didier Bottineau et Marine Poirier

Les submorphémies : constructions et discussions.

Éléments de constitution poétique des submorphémies linguistiques ......... 39



Deuxième partie : Synesthésies



Michaël Grégoire

Poésie visuelle, submorphémie et énaction ................................................. 61



Chrystelle Fortineau-Brémond

Poésie et œnologie.

Le discours sur les vins de Jerez à l’épreuve de la submorphémie.............. 85

Troisième partie : La pensée-son



Élodie Blestel

La submorphémie à l’épreuve de la traduction poétique.

Quelques réflexions autour de Kirĩrĩ ñe’ẽ joapy de Susy Delgado............. 115



Federico Bravo

Un statut submorphémique pour la rime ? ................................................. 135



Quatrième partie : Jouer



Stéphane Pagès

Le pouvoir heuristique de la jitanjáfora chez Cortázar (Rayuela).

Sur le fonctionnement de lalangue ............................................................ 161



Marine Poirier

Poétique de la charade.

Une expérience de la mouvance des morphèmes

entre éclatement et jaillissement du signifiant ........................................... 187



Cinquième partie : Rhotacismes



Raphaël Estève

Une approche quantitative de la submorphémie.

Le cas du discours poétique contemporain en langue espagnole............... 211



Mary C. Lavissière

Le futur du dialogue : le submorphème -r- dans la poésie dialoguante

du Cancionero de Baena............................................................................ 231



Sixième partie : Languaging



Didier Bottineau

Borges, le languaging, l’énaction et la submorphémie

entre méditation linguistique et expérimentation poétique ........................ 255



Federico Bravo

Conclusion

Du sentiment de la langue.......................................................................... 283