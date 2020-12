28.99€, 232 p.

ISSN : 2646-5132 / ISBN édition imprimée : 978-2-901099-16-1 / ISBN édition électronique : 978-2-901099-17-8

(English version below)

Le 9e numéro de Fantasy Art and Studies consacré aux animaux fabuleux est à présent disponible. Ce numéro spécial rassemble les actes du colloque « Représentations animales dans les mondes imaginaires » (Université d’Artois, novembre 2019) organisé par Marie-Lucie Bougon, Charlotte Duranton et Laura Muller-Thoma. Retrouvez une dizaine d’articles explorant la thématique animale en Fantasy : lien entre femme et dragon dans Game of Thrones et dans l’œuvre de Robin Hobb, animalisation porcine des Orques, représentation des corbeaux, bestiaire de Harry Potter…

Et bien sûr de superbes nouvelles en accompagnement et le nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude, avec en bonus une nouvelle inédite de Charlotte Bousquet, figure importante de la Fantasy française.

Ce numéro est illustré par Océane Azeau, GaëlleC., Antoine Pelloux, Guillaume Labrude, Guillaume Sallah Thomas, Princesse Mandragore Art et Véronique Thill, qui signe l’illustration de couverture.

The 9th issue of Fantasy Art and Studies dedicated to amazing beasts is now available. This special issue gathers the proceedings of the symposium « Représentations animales dans les mondes imaginaires » (Université d’Artois, November 2019) organised by Marie-Lucie Bougon, Charlotte Duranton and Laura Muller-Thoma. Read about ten articles exploring the animal theme in Fantasy: the link between woman and dragon in Game of Thrones and in the work of Robin Hobb, the swine animalisation of Orcs, the representation of crows, the bestiary of Harry Potter…

And of course wonderful short stories along and the new chapter of Guillaume Labrude’s comics, plus a new short story by Charlotte Bousquet, figure of the French Fantasy scene.

This issue is illustrated by Océane Azeau, GaëlleC., Antoine Pelloux, Guillaume Labrude, Guillaume Sallah Thomas, Princesse Mandragore Art and Véronique Thill, who has signed the cover art.

Sommaire / Contents

Edito, de/by Viviane Bergue

Introduction, de/by Marie-Lucie Bougon, Charlotte Duranton, Laura Muller-Thoma

Article. Prise en compte du bien-être des animaux dans les mondes imaginaires, de/by Mathilde Lalot

Article. Dragon de glace et femme de feu : Œdipe argenté chez les Targaryen ?, de/by Isabelle-Rachel Casta

Article. “You Are the Queen. You Decide.” Métamorphose, alliances et confrontations : les enjeux éthiques du pouvoir dans la relation entre femme et dragon chez Robin Hobb, de/by Pascale Laplante-Dubé

Fiction. La Guerrière et l’ours, de/by Mina Jacobson

Article. Perspective SF. L’Invisible Phénix dans The Hunger Games de Suzanne Collins : animal, personnage et symbole, de/by Françoise Lecocq

Article. “Noires ailes, noires nouvelles” : représentations plurielles des corbeaux en Fantasy, de/by Agatha Liévin-Bazin

Fiction. La Terrible Malédiction du Croconard, de/by Jonathan Jubin

Article. Domesticated Wisdom: Learning from the Badger in Children’s Fantasy Literature, de/by Justine Breton

Article. Souls and Serpents: Re-Reading Dæmons in Philip Pullman’s His Dark Materials, de/by Caroline Duvezin-Caubet

Article. Les Légendes au service de l’environnement : le rôle des animaux et des créatures folkloriques dans la littérature brésilienne, de/by Bruno Anselmi-Matangrano

Fiction. Le Ricanement des veilleuses, de/by Julien Brethiot

Fiction. Le Secret de la louve à corne, de/by Ange Beuque

Article. Les Orques ou les porcs de la Fantasy. Le Sens de l’animalisation de l’autre dans les œuvres de l’imaginaire, de/by William Blanc

Fiction. The Guardian of the Wood, de/by Michael Noonan

Fiction. L’Or des Arimaspes, de/by Olivier Boile

Article. Du vivet doré au Vif d’or dans le jeu de Quidditch de la saga Harry Potter : regards croisés entre praxéologie et symbolique, de/by Thierry Lesage

Article. Le(s) Bestiaire(s) de J. K. Rowling : par-delà nature et culture ?, de/by Isabelle Olivier

Article. La Place du chien psychopompe dans les littératures de l’imaginaire. L’exemple de Harry Potter, de/by Charlotte Duranton et Laura Muller-Thoma

Fiction. The Surety of Rain, de/by Catherine Bloom

Fiction. Au-delà des frontières, de/by Charlotte Bousquet

BD/Comics. La Bête au Bois dormant, de/by Guillaume Labrude