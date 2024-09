Revue Giono, n°16

Présentation

Au moment où l’Europe se trouve à nouveau confrontée à une Histoire dangereuse, les grandes tragédies du premier XXe siècle nous reviennent plus que jamais en mémoire. Ces tragédies, Giono les a traversées, en a été meurtri de différentes manières, mais a su y puiser aussi la force de créer une œuvre. Plus connu sans doute du grand public comme romancier de la Nature, il n’a cessé en réalité de se confronter à l’Histoire, même lorsqu’il paraissait l’oublier, ou bien jouer avec elle, s’efforçant de la tenir à distance pour préserver sa liberté intérieure.

C’est la complexité du rapport à l’Histoire d’un grand romancier qu’explore ce nouveau numéro de la Revue Giono, d’abord grâce au dossier critique reprenant et prolongeant les conférences des Rencontres de l’été 2023, consacrées à "Giono et l’Histoire", et en particulier au Désastre de Pavie (1963), ce grand livre singulier, hybride, publié dans la célèbre collection "Trente journées qui ont fait la France", et que rend particulièrement actuel le dialogue fécond qu’entretiennent aujourd’hui l’histoire et la littérature. Le dossier est enrichi par des archives en relation directe avec ce livre : la transcription du précieux carnet contenant les notes prises par Giono sur l’ancien champ de bataille de Pavie, en août-septembre 1961, ainsi que les photos prises par son gendre Gérard Durbet à cette occasion.

Mais Giono, on le sait moins, s’est aussi beaucoup intéressé à la Révolution française, moment d’exacerbation de la violence de l’Histoire, qui à la fois lui répugne et le fascine. Jacques Mény, dans la deuxième partie de son étude "Lectures politiques de Giono", dont nous continuons la publication, nous donne accès à la bibliothèque très fournie de l’écrivain sur ce sujet, enrichie de nombreuses marques de lecture. Et c’est aussi à lui que nous devons, acquises par l’Association, les esquisses inédites d’un scénario de film sur la Révolution française, rédigées en 1953 ou 1954 (Giono est en train d’écrire Le Bonheur fou) à l’intention du réalisateur belge Raymond Rouleau : projet dont on ne peut que regretter, après la lecture de ces quelques pages inspirées, qu’il n’ait pas abouti.

On pourra découvrir aussi dans ce numéro, au titre de ces "belles éditions" dont l’écrivain avait le goût, d’une part l’extraordinaire aventure collective, associant peintres, graveurs et écrivains, que fut le Livre unique consacré à l’Apocalypse de Saint-Jean par l’éditeur d’art Joseph Foret (1961), pour lequel Giono écrivit et transcrivit à la main Le Grand Théâtre, d’autre part les relations de Giono avec l’éditeur périgourdin Pierre Fanlac, qui eurent pour fruits les belles éditions illustrées d’Accompagnés de la flûte (1951, crayons de Lucien Jacques) et de Sur des oliviers morts (1959, dessins de Michel Moy).

L’ensemble de ces projets et réalisations, qui couvre une dizaine d’années, témoigne de l’activité à la fois riche et diversifiée de Giono dans les années 1950-1960, après que le succès du Hussard sur le toit lui a fait retrouver une place de premier plan dans la littérature de son temps.

Quant aux rubriques "Jeune recherche gionienne" et "Année gionienne 2023-2024", qui complètent ce numéro, elles confirment combien l’œuvre de Giono est aujourd’hui vivante, aussi bien à l’Université que dans le monde culturel et associatif.

Sommaire

Éditorial

· Jean-Yves Laurichesse

Inédits de Jean Giono

· Giono et la Révolution française : esquisses pour un scénario, présenté par Jean-Yves Laurichesse

· Journal inédit : Carnet "Juillet 1961 - Pavie op. 41 (op. 50)", transcrit, présenté et annoté par Christian Morzewski

Giono et l'Histoire

· Introduction (Christian Morzewski)

· André-Alain Morello : Giono historien

· Giorgetto Giorgi : La conception de l’Histoire de Jean Giono

· Sylvie Vignes : Une très gionienne Bataille de Pavie

· Aurélien d’Avout : L’intelligence des lieux. Enquête sur la genèse spatiale du Désastre de Pavie

Un article inédit de Jacques Mény (suite)

· Lectures politiques de Jean Giono (2)

De Pavie à l'Apocalypse : cahier iconographique

Les belles éditions

· Jean-Louis Renault : “Apocalypse Gio(now)”. Le Grand Théâtre de Jean Giono et l'Apocalypse de Joseph Foret

· Maïca Sanconie : Giono et les éditions Pierre Fanlac

Jeune recherche gionienne

· Diane de Camproger : “O mon cheval”. Le cheval chez Giono, un instrument au service du tragique

· Marion Stoïchi : Le livre de chair. Lecteurs d’âmes et de corps chez Giono

Année gionienne 2023-2024

Bibliographie des 15 premiers numéros de la Revue Giono (2007-2023)