Europe, n° 1141 : "Alfred de Musset" (mai 2024)

Critiqué par certains fondateurs de notre modernité, lu passionnément par d’autres, Alfred de Musset a connu un destin posthume contrasté et paradoxal. Cette situation ne peut qu’inciter à réévaluer son œuvre. Celui en qui Heine voyait « un jeune homme de beaucoup de passé » est aussi un auteur d’avenir. Musset qui fut l’enfant de son siècle, qui en subit le mal et le formula, est devenu le compagnon des enfants du nôtre et l’un des emblèmes du romantisme français.

