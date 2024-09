Langues, discours et inter cultures, vol. 8-1 : "La bande dessinée et la littérature : Quelles limites et quelles représentations?

Le numéro 01 du volume 08 de la revue Langues, discours et inter cultures vient de paraitre sous le titre La Bande dessinée et la littérature. Quelles limites et quelles représentations ? Le dossier thématique a été coordonné par Dr REZZIK Mohamed de l'Université d'Alger 2. Les auteurs qui y ont contribué ont tenté de répondre à la problématique initiale qui consiste à savoir dans quelle mesure peut-on considérer la bande dessinée comme une expression littéraire.

Sommaire

Nouvelles voix de la BD algérienne

Vicente Esmeralda ,

Date de réception: 02-08-2024 Date de publication: 31-08-2024 pages 9-25.

De la nouvelle à la bande dessinée, La Légende de Saint Julien L'hospitalier de Luc Duthil d’après Flaubert : une étude sur la nature, ses espaces et ses jardins

Seddaoui Fatima ,

Date de réception: 23-09-2023 Date de publication: 31-08-2024 pages 26-43.

Combler les fossés : Maus, un outil littéraire et pédagogique pour comprendre l'Holocauste

Fernandes Ana ,

Date de réception: 26-07-2024 Date de publication: 31-08-2024 pages 44-72.

Pour une adaptation en bande dessinée, Colomba de Mérimée (Enjeux et limites de l’écriture graphique )

Seddaoui Fatima ,

Date de réception: 11-09-2023 Date de publication: 31-08-2024 pages 73-89.

La manipulation par l'image : démarche de traitement de l’information véhiculée par l’image

Mzoughi Hajer ,

Date de réception: 10-10-2023 Date de publication: 31-08-2024 pages 91-107.