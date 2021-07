Fabien Gris et Jean-Christophe Igalens (dir.),

Casanova à l'écran,

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. "PUR-Cinéma", juin 2021, 328 p.

EAN13 : 9782753580497 — Prix : 28 euros.

Entre 1918 et 2019, du Casanova hongrois d’Alfréd Deésy au Dernier amour de Benoît Jacquot, une trentaine d’œuvres cinématographiques ou télévisuelles ont porté le personnage de Casanova à l’écran. Certaines, célèbres (Comencini, Fellini, Scola...), en côtoient de plus discrètes, des films majeurs voisinent avec des productions aux qualités moins évidentes. Toutes éclairent néanmoins la place du Vénitien dans l’imaginaire des XXe et XXIe siècles, plus complexe que les clichés ne le laissent croire.Cet ouvrage s’interroge sur les fonctions imaginaires, politiques, culturelles de Casanova à l’écran, sur les similitudes et les écarts entre son Histoire de ma vie et les films, sur la manière dont le cinéma adapte ses mémoires ou s’en nourrit, sur l’insistance avec laquelle il revient depuis un siècle vers le personnage et l’écrivain. Si la valeur publicitaire de son nom propre est indéniable, elle n’explique pas tout : le cinéma rencontre et invente ainsi avec Casanova une figure de l’imaginaire européen aux multiples facettes, entre individu historique et archétype admiré ou honni, tantôt héros de l’instant, tantôt symbole du passage du temps historique et biologique, incarnation de la mise en spectacle du monde et du désir de vivre la multiplicité des possibilités de soi.

Contributions de : Jean-Christophe Abramovici, Gaspard Delon, Michel Delon, Sèverine Denieul, Vittoriano Gallico, Fabien Gris, Jean-Christophe Igalens, Jean-Louis Jeannelle, Ilona Kovacs, Gérard Lahouati, Erik Leborgne, Emmanuelle Meunier, Michèle Sajous d'Oria, Laurence Schifano, Stanislaw Switlik, Martin Wahlberg

Suivies d'un entretien avec le cinéaste Benoît Jacquot.

Table des matières et introduction par Jean-Christophe Igalens…