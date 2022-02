Une plongée inédite dans l'âme de 36 personnalités, hommes et femmes qui font l'histoire : philosophes, artistes, auteurs, autrices, responsables politiques et religieux, scientifiques...





LE LIVRE :



Francis Van de Woestyne a invité philosophes, écrivains, artistes, femmes et hommes politiques, journalistes, scientifiques, à lui confier leurs états d'âmes. Ces conversations révèlent les origines, les parcours, les engagements, les convictions mais aussi, surtout peut-être, les doutes de chacune et chacun.



Après avoir proposé l'exercice à diverses personnalités politiques (Jack Lang, François Hollande, Jean-Claude Juncker, Alexander De Croo, Louis Michel...), Francis Van de Woestyne a sondé les âmes de François Cheng, Pascal Bruckner, Bernard-Henri Lévy, Michel Serres. Ont suivi des écrivains (Amélie Nothomb, Delphine de Vigan, Daniel Pennac, Éric-Emmanuel Schmitt...), des personnalités des médias (Alain Duhamel, Anne Sinclair...), des religieux et des chercheurs (Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain, Delphine Horvilleur, rabbin, Rachid Benzine, islamologue), des scientifiques, comme le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, des artistes (Alain Delon, Salavatore Adamo, Francis Cabrel) ou encore des inclassables, comme Nick Rodwell, patron de la société Moulinsart.



Il est étonnant, et finalement rassurant, de constater que des personnalités, parfois très éloignées philosophiquement, politiquement, se retrouvent sur des thèmes fondamentaux. Comme si, malgré les divergences, la recherche du sens de la vie était un objectif commun aux femmes et aux hommes.







LES ENTRETIENS



1. Salvatore Adamo, chanteur



2. Florence Aubenas, journaliste, écrivain



3. Tahar Ben Jelloun, écrivain



4. Rachid Benzine, islamologue



5. Pascal Bruckner, philosophe



6. Francis Cabrel, auteur, compositeur, interprète



7. François Cheng, philosophe



8. Alexander De Croo, Premier ministre belge



9. Alain Delon, acteur,



10. Delphine de Vigan, écrivain



11. Alain Duhamel, journaliste



12. Simon Gronowski, évadé du train le conduisant à Auschwitz



13. Guy Haarscher, philosophe



14. François Hollande, ancien président de la République française



15. Delphine Horvilleur, rabbin



16. Latifa Ibn Ziaten, responsable d’Imad, association créée à la mémoire de son fils



17. Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne



18. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, Président de l’Institut du monde arabe



19. Benoît Lengelé, médecin, a réalisé la première greffe totale de visage



20. Bernard-Henri Lévy, philosophe



21. Pierre Marcolini, maître chocolatier



22. Philippe Maystadt, ancien président de la Banque européenne d’investissement



23. Louis Michel, ancien commissaire européen, ancien ministre belge des Affaires étrangères



24. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie



25. Docteur Denis Mukwege, chirurgien, Prix Nobel de la Paix



26. Khadja Nin, chanteuse



27. Amélie Nothomb, écrivain



28. Daniel Pennac, écrivain



29. Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain, acteur



30. Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain



31. Nick Rodwell, administrateur-délégué de la société Moulinsart



32. Michel Serres, philosophe et historien des sciences



33. Anne Sinclair, journaliste



34. Camille Thomas, violoncelliste



35. Francoise Tulkens, juge à la Cour européenne de Justice



36. Lambert Wilson, acteur







L’AUTEUR

Journaliste, éditorialiste, ancien rédacteur en chef du quotidien La Libre Belgique, Francis Van de Woestyne a consacré une grande partie de sa carrière à étudier, analyser, commenter l'actualité politique. Lors des nombreuses crises politiques belges, il a souvent raconté les coulisses des négociations. Ses enquêtes, fouillées, ont été récompensées par deux Prix Belfius de la presse écrite (2003 et 2020). Il est également l’auteur, avec sa femme Patricia Vergauwen, du livre Un enfant (Ed. Grasset, 2019) et cofondateur du Fonds Victor, une association qui encourage la lecture chez les jeunes.