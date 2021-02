Francis Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique/The Great Gatsby

Trad. de l'anglais (États-Unis), préfacé et annoté par Philippe Jaworski

Gallimard, Collection Folio bilingue (n° 228), 2021

10,30 EUR

480 p.

ISBN : 9782072920943

DESCRIPTION

Dans les années 1920, le jeune Nick Carraway emménage à Long Island. Dans cette banlieue très huppée de New York, un nom est sur toutes les lèvres : Jay Gatsby. Cet homme richissime organise les soirées les plus somptueuses et les plus extra-vagantes des alentours, réunissant des centaines de convives et faisant rêver tout le voisinage. Les plus folles rumeurs circulent sur Jay Gatsby et les origines de sa fortune. Mais qui est-il vraiment et pourquoi organise-t-il ces gigantesques réceptions ? Désireux de le découvrir, Nick se glisse parmi les invités dans l’espoir d’approcher cet hôte secret et de percer le mystère qui l’entoure.

Le chef-d’œuvre de Fitzgerald nous plonge dans les Années folles pour conter une histoire d’amour annonciatrice de l’échec du rêve américain.

