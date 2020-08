Manifeste incertain vol. 9

Avec Pessoa. L'Horizon des événements. Souvenirs. Fin du Manifeste

Frédéric Pajak

éd. Noir sur Blanc

Date de parution : 03/09/2020

352 p., 23,00 EUR €

ISBN 978-2-88250-656-6

C’est une sorte de miracle si l’on a pu exhumer les écrits de Fernando Pessoa, retrouvés dans une malle. Désormais l’un des écrivains les plus célèbres de son siècle, Pessoa n’avait presque pas été publié de son vivant. Dans ce neuvième et ultime Manifeste incertain, nous assistons à l’éclosion, non seulement du poète portugais lui-même, mais de ses principaux « hétéronymes » — Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro et Bernardo Soares —, dont il avait soigneusement créé l’œuvre et la biographie. Nous le découvrons en Afrique du Sud, durant sa jeunesse, puis à Lisbonne sous les traits d’un modeste employé de bureau. Mais qui donc se cache derrière ce personnage terne et effacé, qui n’aura connu qu’un seul amour, platonique et malheureux ?

Quittant le mode biographique, l’auteur nous entraîne également dans ses propres aventures, dans le Sahara, aux États-Unis, en Chine populaire et dans différents pays d’Europe. Unissant des voix distinctes, ce dernier Manifeste incertain explore biographie et autobiographie, narration et introspection, rêves et réalités, dans un récit délibérément labyrinthique jalonné de plus de deux cents dessins.

