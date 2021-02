François Jacob

La conspiration du silence. Genève et Louis Dumur

MetisPresses

ISBN : 978-2-940563-81-4

192 p.

20,00 CHF

PRESENTATION

Louis Dumur (1863-1933), en dépit d’une œuvre importante, tarde à entrer au panthéon des grands écrivains romands. Son souvenir provoque même, à Genève, un certain malaise. Ne va-t-il pas jusqu’à critiquer, dans son roman L’École du Dimanche, la religion de ses pères? Ne fustige-t-il pas, dans La Croix rouge et la Croix blanche, ou la Guerre chez les Neutres, l’attitude des banquiers genevois durant la Première Guerre mondiale?

À près d’un siècle de distance, François Jacob revient sur les termes du conflit, et pour mieux comprendre les raisons de cette prévention, il interroge le rapport de l’écrivain à sa ville natale à travers quatre «zones d’influence» qui sont autant de clés d’élucidation de son œuvre: celle de la famille; celle du massif littéraire que constituent les romans de sa tétralogie genevoise; celle des figures tutélaires — Calvin et Rousseau —; celle, enfin, du contexte politique de sa maturité, durant laquelle émergent les questions hautement sensibles de la neutralité helvétique et de la place de la Suisse dans le concert des nations.

Ce parcours révèle la figure d’un écrivain sincère et fortement engagé, dont les prises de position polémiques ont fini par susciter autour de l’œuvre et de sa postérité une conspiration du silence que le présent ouvrage invite, aujourd’hui, à dissiper.

SOMMAIRE

Introduction | 9

Stabat mater | 23

Chapitre 1

Coup de foudre | 37

Chapitre 2

Retour au collège | 53

Chapitre 3

Une croix sur le Christ | 67

Chapitre 4

L’esprit de Calvin | 81

Chapitre 5

Enfants de Genève | 95

Chapitre 6

À bout de chandelles | 111

Chapitre 7

Nach Zürich | 125

Chapitre 8

Un fier livre | 139

Chapitre 9

Chemin de croix | 153

Chapitre 10

Conclusion | 167