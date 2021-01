Rire sans foi ni loi? Rire des dieux, rire avec les dieux

Frédéric Gugelot, Paul Zawadzki (dir.)

Hermann, 2021

302 p.

28, 50 EUR

EAN : 9791037006639

Au moment où l’Association française de sciences sociales des religions avait décidé de susciter une réflexion collective sur le rire et le religieux en février 2015, personne ne se doutait que ses travaux porteraient l’ombre tragique des attentats du 7-9 janvier. C’est qu’une part non négligeable du questionnement sur le rire hantait déjà les conflits charriés par l’actualité, qu’il s’agisse des « caricatures de Mahomet » ou des spectacles dits humoristiques mais vecteurs de haine. Plus profondément, le rire convoque la pensée de longue date et la plupart des classiques ont tenté d’en élucider les ressorts.



Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage ne pouvait qu’être interdisciplinaire. Ne serait-ce qu’en raison de la surcharge sémantique suggérant qu’il n’y a pas un rire, mais des rires.



Pour des raisons bien compréhensibles, l’intuition portée par les réactions aux attentats associe le rire à l’esprit critique. Ce rire-là met en doute les certitudes et les évidences métaphysiques. Il procède d’une distance réflexive entre le sujet et ses croyances absolutisées. Pour autant, le problème politique et moral du rire n’est guère réductible à l’opposition entre la liberté des démocrates et la censure de leurs ennemis. Certains types de rires appartiennent aussi à l’horizon croyant, et surgissent de l’intérieur de certaines cultures religieuses vivantes.

Frédéric Gugelot est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Reims. Ses domaines de recherche portent principalement sur l'histoire culturelle du religieux et la conversion.

Paul Zawadzki, membre du conseil académique de l'Institut européen Emmanuel Levinas, enseigne les sciences sociales et la philosophie politique au département de sciences politiques de l'université de Paris I

