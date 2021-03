Francis Farrugia, Antigone Mouchtouris, Louis Ucciani et Bernard Valade, La Tragédie - Socio-anthropologie d'une vision du monde

Paris : L'Harmattan, 2021.

158 p.

EAN 9782343224657

16,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

La tragédie est un genre théâtral, mais elle est surtout une vision du monde, un vécu ontologique et politique. L'histoire mémorable du héros, racontée et interprétée, est signifiante de la condition humaine. Elle est éclairante du passé et de notre présent le plus problématique. La mise à jour des racines grecques de la culture occidentale prolonge les recherches menées dans le cadre du réseau thématique Sociologie de la connaissance de l'Association française de sociologie, et du comité de recherche du même nom de l'Association internationale des sociologues de langue française. Comme les trois précédents ouvrages produits par ce collectif, celui-ci met en oeuvre une socio-anthropologie - convoquant l'histoire, la philosophie, la littérature, la narratologie et la psychanalyse - qui explore les multiples formes de connaissance, de conscience et de sensibilité, qui constituent notre rapport construit au monde, grâce auquel il demeure habitable.

Francis Farrugia est professeur émérite des universités, ancien professeur de psycho-pédagogie et de philosophie, historien des systèmes de pensée, socio-anthropologue de la connaissance et des valeurs collectives.

Antigone Mouchtouris, sociologue, professeure émérite des universités, enseignante à l'université de Lorraine, est l'auteure de nombreux ouvrages autour de la culture, des émotions sociales et de la temporalité.

Louis Ucciani est maître de conférences HDR en philosophie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Théoricien de la représentation et de ses limites, il a notamment publié sur Schopenhauer, saint Augustin ou Fourier, ainsi qu'en esthétique où il développe une philosophie de l'art contemporain.

Bernard Valade est professeur émérite à la faculté des sciences humaines et sociales - Sorbonne (université René Descartes - Paris V) et rédacteur en chef de la revue Hermès (CNRS).