Histoire intellectuelle de la France (XIXe-XXe siècles)

François Chaubet

PUF, "Que sais-je?", 2021

*

9 EUR

138 p.

ISBN : 978-2-7154-0469-4

*

RÉSUMÉ :

Si, en France, le XIXe fut le siècle des questionnements, notamment sur le rôle de la religion dans les sociétés modernes, le XXe aura été celui de l’organisation de la vie scientifique et de la politisation massive des débats intellectuels, notamment au travers des religions séculières que furent le communisme et le fascisme.



Mais, en dépit des changements, des oppositions philosophiques et morales intenses, un facteur de continuité joue un rôle central d’unification des mœurs et des sensibilités de la vie intellectuelle française : la littérature. Celle-ci a en effet incarné une forme de synthèse de toutes les particularités idéologiques et morales propres à la société française.



La France ? Ce pays qui aime autant l’esprit que les lettre

*

SOMMAIRE :

Introduction

Chapitre premier – Les cadres de la vie intellectuelle

I. Le château d’eau éditorial et la vie intellectuelle

II. La France : une société littéraire

III. Situation ambiguë du monde universitaire et scientifique

Chapitre II – Intellectuels et politique

I. Les engagements critiques

II. Les intellectuels de gouvernement

III. Intellectuels publics

Chapitre III – Le christianisme et ses critiques : entre tradition et modernité

I. La rose des vents du catholicisme

II. La France rationaliste

III. Tiers parti et la tentative de dépassement des frontières confessionnelles et politico-intellectuelles

Chapitre IV – Culture de l’innovation intellectuelle

I. Mutations culturelles et intellectuelles

II. Les climats de la vie intellectuelle

Chapitre V – L’ouverture sur l’étranger

I. Importer

II. Exporter

III. Accueillir et consacrer : l’économie spirituelle parisienne

Conclusion

Index

Bibliographie