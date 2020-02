Le Passé composé. La mise en œuvre du passé dans la littérature factuelle (XVIe-XIXe siècles)

Directeurs d'ouvrage: Frédéric Charbonneau, Marie-Paule de Weerdt-Pilorge

Classiques Garnier, 2020

*

329 p.

19 EUR

ISBN : 978-2-406-09719-8

*

​Résumé: La littérature factuelle, des Mémoires à l’historiographie, présente une gamme nuancée de rapports au passé, dont les usages – pédagogiques, politiques ou religieux – et les manifestations dans le récit font l’objet d’un dialogue théorique et critique entre historiens, littéraires et philosophes.

*

Table des matières :

Frédéric Charbonneau et Marie-Paule de Weerdt-Pilorge

Introduction 7

Bertrand Binoche

Les historicités des Lumières 15

PREMIÈRE PARTIE. LES USAGES DU PASSÉ. IDENTITÉ, AUTORITÉ, UTILITÉ

Béatrice Guion

Le sens du passé à l’âge classique 33

Philippe Hourcade

Les Mœurs des Israélites. Une lecture ethnographique de l’Ancien Testament par Claude Fleury en 1681 55

Alicia Viaud

La mort du prince de Condé dans La Vraye et entiere histoire des troubles de La Popelinière. Composer les passés pour penser la guerre 69

Pierre Bonnet

De l’écriture et de l’étude de l’histoire comme préalables à la philosophie politique de Mably (1709-1785) 87

Marc André Bernier

De l’anecdote historique à l’écriture biographique chez Madame d’Arconville 107

Lucie Desjardins

De la croyance à la littérature. La réappropriation du passé chez Nicolas Lenglet Dufresnoy 123

Bruno Morgant Tolaïni

Recomposer le passé ? La question de la Saint-Barthélemy dans les Mémoires de Jean Choisnin 133

Isabelle Trivisani-Moreau

Mémoires partisans. Regards contrastés sur les troubles des Cévennes 145

DEUXIÈME PARTIE. LES MANIFESTATIONS DE LA TEMPORALITÉ

Hélène Michon

Le statut de l’histoire dans la controverse des vertus des païens 171

Marc Hersant

Des Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire au Commentaire historique sur les œuvres de l’auteur de la Henriade. Déconstruction et reconstruction du passé 185

François Raviez

Recomposer le passé dans le Mémorial de Sainte-Hélène 201

Annabelle Bolot

Écriture du passé et silences du présent. La pensée religieuse face aux leçons de l’histoire dans les Mémoires de Saint-Simon 213

Anne-Sophie Fournier-Plamondon

Trois passés en un. L’Histoire de l’Église d’Antoine Godeau 225

Malina Stefanovska

Le passé composé dans l’Histoire de ma vie de Casanova 245

Delphine Mouquin

« Je vois encore ». Un passé toujours présent chez plusieurs femmes mémorialistes de la Révolution, de Mme Campan à Mme de Chastenay 257

Damien Zanone

Art de la mémoire et sens du passé. D’un usage des jardins chez Rousseau et Chateaubriand 277

