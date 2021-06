Francesco Casetti, Antonio Somaini (dir.)

La haute et la basse définition des images. Photographie, cinéma, art contemporain, culture visuelle

PRÉSENTATION

Dans une culture visuelle traversée par un ­flux incessant d’images qui circulent à travers l’infrastructure des réseaux numériques, la question de la haute et de la basse définition des images et des écrans revêt une importance capitale. Si l’on peut interpréter l’infrastructure des réseaux numériques comme l’appareil circulatoire qui permet à un vaste courant de matière sensible de traverser le corps social dans toutes ses parties et dans toutes ses strates, les différents degrés de définition, tel un stéthoscope, en mesurent la pression. Déterminés par les propriétés techniques spécifiques des capteurs des caméras, par celles des formats d’encodage des images numériques, ainsi que par celles des dispositifs d’affichage qui sortent les images de l’invisibilité des courants électriques intermittents afin de les projeter dans l’espace sensible, les différents degrés de définition des images contemporaines sont sans cesse explorés par les artistes, les photographes et les cinéastes qui tentent d’en saisir les enjeux à la fois esthétiques, épistémologiques et politiques.

Francesco Casetti est professeur en théorie du cinéma et des médias à la Yale University. Parmi ses principales publications : The Lumière Galaxy : Seven Key Words for the Cinema to Come (2015) ; Eye of the Century : Film, Experience, Modernity (2008); Les théories du cinéma depuis 1945 (2015); Communicative Negotiation in Cinema and Television (2002). Il a codirigé le volume collectif Screen Genealogies : From Optical Device to Environmental Medium (2019) et l’anthologie Early Film Theories in Italy, 1896-1922 (2017).

Antonio Somaini est professeur en études cinématographiques, études visuelles et théorie des médias à l’Université Sorbonne Nouvelle et commissaire d’expositions. Il est l’auteur des livres La Glass House de Sergueï Eisenstein (2017), Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi (avec A. Pinotti, 2016, tr. fr. à paraître avec les Presses du Réel) et Ejzenštejn. Il cinema, le arti, il montaggio (2011). Il a codirigé le volume Pandemic Media (avec Ph. D. Keidl, L. Melamed, V. Hediger, 2020) ainsi que des éditions en français, anglais et italien d’écrits de Walter Benjamin, Sergueï Eisenstein, László Moholy- Nagy et Dziga Vertov. En 2020, il a été le commissaire principal de l’exposition Time Machine : Cinematic Temporalities (2020).