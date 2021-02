Francesco Callegaro, Jing Xie (dir.)

Le social à l’esprit. Dialogues avec Vincent Descombes

EHESS

ISBN : 978-2-7132-2861-2

28,00 €

PRESENTATION

La philosophie et les sciences sociales ont souvent du mal à se rencontrer. C’est pourtant leur dialogue complexe et leurs échanges féconds que Vincent Descombes a placés depuis plusieurs décennies au centre de son travail. Quel est le sens du social, quelle est son incidence sur l’esprit ? Le philosophe décline cette question essentielle en s’interrogeant sur le statut du sujet et la place de l’altérité, la nature des institutions et la fonction des règles, les conditions de l’action collective et la forme du raisonnement pratique, l’origine de la modernité et le destin de l’individualisme…

En écho à cette démarche, les sociologues, anthropologues, historiens et philosophes réunis dans ce livre cherchent à établir ce que signifie « avoir le social à l’esprit ».

Les réponses de Vincent Descombes, aussi bien que la discussion finale avec Charles Taylor et Étienne Balibar au sujet de l’identité, achèvent de montrer qu’une meilleure compréhension de notre condition politique est possible, au croisement de la philosophie et des sciences sociales.

SOMMAIRE

Alain Ehrenberg, Irène Théry et Philippe Urfalino – Ouverture. L’apport de la philosophie de Vincent Descombes aux sciences sociales

Première partie - Philosophie de l’esprit

Stéphane Chauvier – Grammaire et existence. Des concepts embrouillés font-ils une vie insatisfaite ?

Pierre-Henri Castel – La psychanalyse malgré lui. « Sauver » Proust, mais pas Freud ?

Richard Moran – À la cantonade. L’altérité et les institutions de la parole

Élise Marrou – L’enquête radicale de Vincent Descombes. De la critique du solipsisme à l’anthropologie sociale

Deuxième partie - Philosophie sociale

Jing Xie – Donner du sens. Sur la querelle des structuralismes

Stéphane Vibert – Holisme anthropologique. Comparaison et transformation des institutions

Cyril Lemieux – Les règles sont-elles des prescriptions ? Exercices conversionnistes

Philippe Urfalino – Vers une sociologie des entités collectives

Francis Goyet – La forme d’un discours de phronimos. Rhétorique avec Vincent Descombes

Troisième partie - Philosophie politique

Bruno Karsenti – L’identité collective des modernes. Vincent Descombes et la nuit du 4 Août

Francesco Callegaro – Pour une critique radicale de la modernité. Vincent Descombes et le projet d’autonomie

Vincent Descombes – Réponses aux auteurs

Coda - L’identité en dispute

Vincent Descombes – Qu’appelle-t-on avoir une identité ?

Charles Taylor – Reconnaître la différence

Étienne Balibar – Le conformisme de l’identité

Vincent Descombes – Réponses à mes répondants