Friedrich von Hardenberg, plus connu sous le nom de Novalis demeure l’un des poètes les plus purs qui aient jamais existé. La poésie est au centre de tous ses écrits. En vingt-neuf ans de vie seulement, il a su évoquer les correspondances entre toutes les disciplines, poétiques, philosophiques, scientifiques ou religieuses.

Sa vie correspond elle-même parfaitement à l’émerveillement provoqué par la lecture de ses écrits : son enfance dans les vieux manoirs familiaux, ses années d’apprentissage universitaire, son amour éphémère pour la jeune Sophie von Kühn, la muse de ses célèbres Hymnes à la Nuit, et la création de sa légendaire « Fleur bleue » au cœur du roman Henri d’Ofterdingen.

Sur les traces de Novalis en Allemagne, Frédéric Brun entremêle ses réflexions personnelles, le récit de la vie du poète et les raisons de son attirance pour celui qui demeure deux cents ans plus tard d’une grande modernité. Il évoque comment l’œuvre de Novalis depuis sa disparition jusqu’à nos jours a inspiré des grands écrivains : Hesse, Gide, Maeterlinck, Borges, Breton, Jaccottet… Il aborde les contradictions entre les messages de ce précurseur du romantisme allemand et les bouleversements européens du siècle dernier. Ce livre présente pour la première fois en langue française la vie entière de Novalis dans un style romanesque. L’auteur souhaite ainsi rendre accessibles les idées de ce poète unique et intemporel, peu connu en france, à un lectorat parfois éloigné du monde de la poésie.