Recueil de recherches réalisées par des jeunes chercheurs internationaux, qui s’inscrivent dans le domaine de la littérature, de la linguistique et de la culture occitanes.

Ce volume est le fruit des échanges et de la collaboration entre de jeunes chercheurs de tous horizons qui consacrent leurs études à la langue, la littérature et la culture occitanes dans une optique diachronique et multidisciplinaire. Le récueil comprend 22 travaux conçus dans le cadre de projets étudiants de master, de thèses doctorales en cours ou récemment achevées, ainsi que d’études post-doctorales. Les contributions sont menées avec une approche scientifique rigoureuse et innovatrice et une méthode visant à l’interdisciplinarité. Elles portent sur des sujets nombreux et fort variés : des analyses géolinguistiques et sociolinguistiques, réalisées dans une perspective diachronique ou synchronique, sur les parlers occitans et sur des variétés intimement liés à ceux-ci, comme le catalano-valencien et les dialectes du nord-ouest de l’Italie ; les politiques et la sauvegarde de la langue occitane ; des relectures critiques de textes médiévaux ou modernes ; des études sur l’évolution de la culture occitane en France et en Europe. Afin d’organiser les travaux dans cet ouvrage collectif, ils ont été répartis en trois blocs, en fonction de la période concernée : Moyen Âge ; Réception du Moyen Âge et études savantes ; Époques moderne et contemporaine. Le but principal du recueil est d’offrir une vue d’ensemble sur les travaux les plus récents qui s’inscrivent ou touchent au domaine occitan et d’attirer l’attention sur les nouvelles tendances d’une recherce qui a enfin franchi les confins, chronologiques et thématiques, traditionnellement imposés par les sujets et les secteurs disciplinaires. En même temps, la publication veut mettre l’accent sur la vitalité, la richesse et la fertilité des études en langue d’oc, qui continuent à se développer et à se diffuser au niveau international, malgré les difficultés du monde de la recherche à l’heure actuelle.

Fabio Barberini : chercheur à l’Université « Nova » de Lisbonne. Il est membre du Comité de Rédaction de la revue « Cultura Neolatina », Secrétaire de l’association internationale « Joves Cercaires en Domeni Occitan » et Assesseur de l’AIEO.



Camilla Talfani : Docteure en Sciences du Langage à l’Université Toulouse – Jean Jaurès et à l’Université Paul-Valéry-Montpellier. Elle est membre des projets internationaux « AcTo » et « TrobEu », du Comité de Rédaction de la revue « Mot So Razo », Vice-Secrétaire de l'association internationale « Joves Cercaires en Domeni Occitan » et Assesseure de l’AIEO.

*



Table des matières

Première partie – MOYEN ÂGE

Noemi BOVA (Università di Napoli “Federico II”)

Ancora su Carestia: ulteriori sondaggi sull’apporto di Conon de Béthune (RS 1128 = L 50.9)

Alessio COLLURA (Università di Palermo)

Un aperçu sur la légende du bois de la Croix : les deux rédactions occitanes issues du Post peccatum Adae

Margot CONSTANS (Université de Toulouse – Jean Jaurès)

Le Roman dels auzels cassadors de Daude de Pradas : traité de fauconnerie didactique ou poème lyrique ?

Alexandros HATZIKIRIAKOS (Firenze, I Tatti. The Harvard Center for Italian Renaissance Studies)

Le retoriche della disarmonia: strategie sonore e musicali nei descortz occitanici

Giorgia LARICCHIA (Università di Napoli “Federico II”)

Intorno alla nuova edizione critica di Guiraut de Calanso: ricostruzione dell’itinerario biografico

Manuel NEGRI (Universidade de Santiago de Compostela)

Osservazioni metriche sull’alessandrino dei trovatori provenzali. Il gruppo Frank 3

Noemi PIGINI (Università di Siena)

Création et hybridation : le cas du Destret d’emors occitan-catalan

Joanna POETZ (Dublin Trinity College)

Absolucion. Édition d’un traité vaudois

Camilla TALFANI (Université de Toulouse – Jean Jaurès)

La scripta du Languedoc occidental et la scripta de la Provence au XIVe siècle

Deuxième partie – RECEPTION DU MOYEN ÂGE ET ÉTUDES SAVANTES

Fabio BARBERINI (Universidade Nova de Lisboa)

La postilla colocciana «discort» nel Canzoniere Colocci-Brancuti, c. 1r

Laure-Anne CARATY (Université Paris IV “La Sorbonne”)

La description de la poésie occitane médiévale au XVIIIe siècle : les chansonniers de Sainte-Palaye

Andrea TONDI (Università di Siena)

La storiografia occitana e i parlamenti regionali:

Troisième partie – EPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

Grégoire ANDREO RAYNAUD (Université Paul-Valéry-Montpellier)

La transmission de la langue occitane à travers le processus de patrimonialisation

Pierre CAMES (Université de Toulouse – Jean Jaurès)

Eth substrat basco-aquitan en gascon : torn d’orizont dera question e problèmas inerents

Damien CANAVATE (Université de Montpellier)

Reconfiguration territoriale et politique linguistique en Occitanie : premiers résultats et pistes de recherche

Jordi CASSANY-BATES (Universitatea din Bucureşti)

Les vocals que separen el catalanovalencià de l’occità

Amélie DEPARIS (INaLCO)

Les parlers du croissant et le défi d’enquêter à la limite des zones oc et oïl: l’exemple du Crozantais

Olivier PASQUETTI (Université Côte d’Azur)

La poésie des frontières de Joan-Luc Sauvaigo

Aline PONS (Università di Torino)

La lingua speciale dei minatori della Val Germanasca (Piemonte, Italia)

Clemença POUJADE (Université de Toulouse – Jean Jaurès)

Desvolopar un protocòl d’enquista per descriure la fonologia de l’occitan

Etienne ROUGIER (Université de Montréal)

D’une sociolinguistique médiévale de l’occitan à un imaginaire romantique : construction, territorialisation et déterritorialisation poétique et politique

Vincent SURREL (Université Paris 8)

Géolinguistique et dialectologie historique de l’espace dialectal vellave : le témoignage de nouvelles données textuelles pour les issues de lat. TĒGŬLA