Préface et traduction de Denis Roche

Dans ABC de la lecture, Ezra Pound donne une initiation à la lecture et un exposé de sa propre doctrine littéraire et poétique. Les littératures du monde entier servent ici d'exemple à sa théorie à la fois brillante et originale.

L'œuvre est divisée en deux parties dont la seconde est une sorte d'anthologie poétique, concue et commentée en fonction des goûts du poète : Chaucer, la traduction de l'Enéide, John Donne, une pastorale anonyme, Samuel Butler, un peu de Pope, Crabbe, Browning, Dante, Villon, Corbière, Whitman, forment un panthéon idéal.

Les aphorismes de la première partie reprennent les thèmes de la critique poundienne : la littérature est un langage chargé de significations et de règles qu'il s'agit de connaître et d'utiliser.

Pound va donc s'employer tout au long de son travail à entraîner le lecteur à sentir à juger en fonction des différentes valeurs rythmiques et mélodiques transmises par le poème et la littérature en général.

Il s'agit du manifeste d'une théorie esthétique. Pound ouvre de nouvelles voies à la littérature et explore à la fois des œuvres méconnues et des chefs d'œuvre.