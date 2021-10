Explorations anthropologiques de la littérature contemporaine

Sous la direction de Aurore Labadie et Alice Laumier

Comment la littérature contemporaine envisage-t-elle les formes, les organisations et les pratiques humaines ? Comment se saisit-elle de leurs mutations ou de leurs bouleversements ? De quelle manière pose-t-elle encore la question du sujet et de ses représentations ? Si le souci anthropologique apparaît comme une constante de la littérature, jusque dans les puissantes remises en question opérées par la modernité, comment se configure-t-il au tournant du XXIe siècle ?

Reflet de ces interrogations, le présent ouvrage cherche à saisir la spécificité des formes et des enjeux du questionnement anthropologique de la littérature contemporaine à travers une série d’articles s’appuyant sur un corpus varié d’œuvres littéraires. La notion d’expérience – celle des personnages ou des narrateurs, des auteurs comme du lecteur – y sert de fil conducteur afin d’appréhender la dimension politique, les enjeux écopoétiques ou encore les implications formelles de ces explorations anthropologiques de la littérature d’aujourd’hui. À partir d’elle, plusieurs problématiques particulièrement actuelles font saillie.

Des prouesses médicales repoussant les frontières du vivant à l’éthique animale, de la montée de l’extrême droite à la restitution des œuvres d’art africaines spoliées durant la colonisation, en passant par les conséquences de la dématérialisation du livre, les fictions et les non-fictions abordées dans ce volume posent un regard attentif sur le présent.

Une place toute particulière est accordée à l’oeuvre protéiforme de Nicole Caligaris qui, dans un dialogue parfois explicite avec l’anthropologie, ne cesse de s’interroger sur les expériences ou les événements qui rendent « l’homme étranger à l’homme ». Ce focus constitue un apport inédit sur cette auteure, à l’œuvre déjà reconnue.

How does contemporary literature view human forms, organizations and practices? How does it grasp their mutations or upheavals? How, and in what form, does it still pose the question of the subject and its representations? If anthropological concern appears to be a constant in literature, even in the powerful questioning brought about by modernity, how is it taking shape at the turn of the 21st century?

Reflecting these questions, the present work seeks to grasp the specificity of the forms and issues involved in the anthropological questioning of contemporary literature through a series of articles based on a varied corpus of literary works. The notion of experience - that of the characters or narrators, of the authors as well as of the reader - serves as a guiding thread when apprehending the political dimension, the ecopoetic stakes or the formal implications of these anthropological explorations of today's literature. From it, several particularly topical issues emerge.

From medical feat pushing back the frontiers of the living to animal ethics, from the rise of the extreme right to the restitution of African works of art looted during colonization and the consequences of the dematerialization of the book, the fictions and non-fictions discussed in this volume take a close look at the present.

A very special place is given to the protean work of Nicole Caligaris who, in a sometimes explicit dialogue with anthropology, never ceases to question the experiences or events that make "man alien to man". This focus constitutes an original contribution to this author, whose work is already recognized.

Sommaire :

Introduction

Partie I : Inquiétudes anthropologiques et implications politiques

Éléonore Devevey

Échappées bamiléké. Gérard Macé et Arno Bertina aux marges de l’anthropologie

Sylvaine Lecomte Dauthuille

Des loups et des revenants : déconstruction et dépassement romanesques d’une hantise contemporaine, dans Faux Nègres, de Thierry Beinstingel, et Le Royaume, d’Emmanuel Carrère

Aurore Labadie

L’expérience limite de l’abattoir dans le récit d’immersion journalistique

Partie II : Expériences sensibles du monde : de l’écopoétique à un questionnement sur le vivant

Sara Buekens

Ourania : la prééminence du monde concret après le détour par l’utopie

Hannes de Vriese

Les personnages de Mingarelli : Hommes sans mère ou une anthropologie des “tout petits liens’’

Pierre Schoentjes

‘‘Le berger et le garagiste’’. Nature et identité dans la littérature marcheuse contemporaine

Nicolas Xanthos

‘‘Ce tâtonnement singulier au seuil du vivant’’: le souci anthropologique de Réparer les vivants

Partie III : Anthropologie culturelle : expérience du lecteur

Anne Isabelle François

Matérialités, littérature du présent et expériences limites. Perspectives comparatistes

Partie IV : Une anthropologie troublée : focus sur l’œuvre de Nicole Caligaris p. 143

Anne Roche

Dépêtrer l’identité

Alice Laumier

Nicole Caligaris : une anthropologie sombre ?

Cécile Chatelet

Mettre en rapport des existences : personnages et architectures narratives dans l’œuvre de Nicole Caligaris

Entretien avec Nicole Caligaris

« Ce qui se joue devant nous, c’est le défaut. »