Europe, n° 1093 – Elias Canetti – mai 2020

Issu d’une famille d’origine juive espagnole, Elias Canetti est né en 1905 à Roustchouk, ville de Bulgarie qui était alors un creuset de langues et de cultures. C’est à Vienne et à Zurich, où il passe l’essentiel de sa jeunesse, qu’il apprend l’allemand, cinquième langue de sa vie après le ladino, le bulgare, l’anglais et le français. C’est l’idiome décisif dans lequel le jeune écrivain choisit de bâtir son œuvre. À vingt-cinq ans, il écrit Auto-da-fé, son unique roman qui passe quasiment inaperçu lors de sa publication en 1935 et sera considéré plus tard comme un chef-d’œuvre de la littérature du 20e siècle.

En 1938, fuyant le nazisme, Canetti prit le chemin de l’exil et s’installa à Londres. Pendant plus de vingt ans, il se consacra à la composition de Masse et puissance. Cette œuvre inclassable, mélange titanesque d’anthropologie, de psychologie sociale, de philosophie et de sociologie, est à la fois une réflexion sur le pouvoir et son lien avec la mort et sur la capacité humaine de faire communauté.

La célébrité internationale de Canetti arriva sur le tard, avec la publication des volumes de son autobiographie. Le prix Nobel de littérature lui fut décerné en 1981.

En proposant des approches diversifiées de cette grande figure de la culture européenne, ce numéro d’Europe permet aussi d’éclairer les rapports de Canetti avec d’autres « phares » de la pensée et de la création contemporaines, de Franz Kafka à Robert Musil, de Nietzsche à Freud, de Walter Benjamin à Theodor W. Adorno.

