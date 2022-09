Georges Bataille affirmait : « Je dirai volontiers que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir brouillé les cartes. »Franchissant les frontières établies entre les disciplines, traitant les sujets les plus sulfureux, exposant les vues les plus originales, il s’est employé à transgresser systématiquement les usages. Par son œuvre singulière, multiple et intense, Bataille se distingue parmi les écrivains et les penseurs les plus importants du XXe siècle.

Dans ce même numéro d’Europe, un cahier est consacré à Jean-Luc Steinmetz. Avec lucidité et acuité, ce poète et critique questionne la possibilité qu’aurait encore la poésie de dire notre monde actuel. Pour lui, la poésie ne protège pas, elle expose. D’où sa fragilité, sa précarité, sa foncière résistance… et sa grande liberté.

Parcourir le sommaire et lire la Préface de Stéphane Massonet…