Europe, n° 1106-1107-1108, juin/juil./août 2021

"La marionnette aujourd'hui - Daniel Lemahieu",

EAN13 : 9782351501160.

Sur les scènes contemporaines, les créations associées à l’art des marionnettes sont parmi les plus originales et inventives. Quel chemin parcouru depuis un siècle ! L’art des marionnettes s’est considérablement ouvert et se mêle aujourd’hui à toutes sortes de recherches scéniques. Ce numéro d’Europe entend brosser un paysage de la création contemporaine et explorer les multiples manières d’« être marionnette », de « faire marionnette » sur un plateau.

Daniel Lemahieu (1946-2015) fut attiré dès l’enfance par les marionnettes à tringle. Devenu à la fois écrivain, dramaturge, formateur et animateur de théâtre, son œuvre pour la scène est de celles dont la dimension s’affirme et grandit avec le temps. Elle est souvent âpre, traversée par les ombres de l’Histoire — la guerre d’Algérie, le génocide rwandais —, mais caractérisée aussi par le goût des matières, l’appétit de la langue, des sons et du rire carnavalesque.

